Источники сообщили об интересе Ткачева к покупке курорта "Архыз"

30 января 2023, 19:02

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Краснодарская компания "Горные вершины" запросила в Федеральной антимонопольной службе предварительное согласие на покупку курорта "Архыз", который выставлен на продажу. Компания связана с бывшим губернатором Кубани Александром Ткачевым, указали источники.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин распорядился уделить внимание инфраструктуре горнолыжных курортов Северного Кавказа. 16 марта того же года госкорпорация «Кавказ.РФ» сообщила, что в рамках поддержки отраслей, пострадавших от введения внешних санкций, обсуждается возможность дофинансирования проектов на горнолыжных курортах Северного Кавказа, в том числе курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

Курортом "Архыз" управляет АО "Кавказ РФ", в которое был переименован в ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Среди задач новой корпорации – управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, говорится в информации на сайте компании.

В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство компании «Горные вершины» о получении предварительного согласия на приобретение курорта «Архыз», сообщила сегодня пресс-служба ФАС. "Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на рынок присутствия АО «УК Архыз»", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Запрошено именно предварительное согласие, поскольку сейчас идет прием заявок на участие в конкурсе по покупке курорта «Архыз», пояснило ведомство. "Конкурсные процедуры пройдут после окончания приема заявок 14 февраля", - отмечается в сообщении.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО "Горные вершины" зарегистрировано полтора месяца назад - 15 декабря 2022 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Генеральный директор компании – Андрей Скок, которому принадлежит также 51% уставного капитала АО "Сочи-парк", сообщает сегодня "Интерфакс".

По данным Единого госреестра юрлиц, Андрей Скок и гендиректор, и единственный учредитель компании "Горные вершины", зарегистрированной в Краснодаре.

Андрею Скоку также принадлежат доли "размером более 50%" в ООО «Мантера», АО «Сочи-Парк», ООО «Юг-Бизнеспартнер». Эти компании связаны с бывшим губернатором Кубани и бывшим министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым, пишет сегодня "Коммерсант".

Александр Ткачев занимал должность губернатора Кубани с 2000 года по 2015 год. В 2015-2018 годах был министром сельского хозяйства России. В 2018 году Ткачев сложил полномочия министра и вошел в состав совета директоров «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачёва», основанного в 1993 году его отцом. 1 августа 2018 года стало известно, что Александр Ткачев возглавил совет директоров компании.

10 января АО «Кавказ.РФ» объявило о начале сбора заявок на покупку курорта «Архыз». Заявки принимаются до 14 февраля, итоги конкурса планируется подвести 1 марта. В марте-апреле с победителем конкурса будет заключен договор купли-продажи 100% акций АО «Управляющая компания Архыз», которое является 100%-й «дочкой» АО «Кавказ.РФ».

Согласно договору купли-продажи, новому инвестору необходимо создать не менее 30 км горнолыжных трасс, единую зону катания на территории трех туристических деревень - «Романтик», «Лунная поляна» и «Дукка», увеличить совокупную площадь горнолыжных трасс до 115 гектаров, увеличить номерной фонд в гостиницах до 8 тысяч мест, а количество посадочных мест в кафе и ресторанах курорта - до 500. Начальная цена контракта составляет 17 миллиардов рублей, пишет издание.

Весь бизнес владельца ООО "Горные вершины" Александра Скока сосредоточен в Краснодарском крае, он владеет в том числе 99%-й долей в компании ООО «Юг-Бизнеспартнер», которую связывают с семейным бизнесом Александра Ткачева, сообщает сегодня РБК.

Сделка по продаже курорта «Архыз» была одобрена в конце декабря 2022 года. Механизм продажи курорта инвестору разделили на несколько этапов: с января по февраль состоятся конкурсные процедуры, после этого в два этапа пройдет продажа 100% акций управляющей компании «Архыз». После заключения договора с победителем конкурса, в марте-апреле 2023 года, будет произведена оплата и передача 25% акций. Еще 75% акций инвестор оплатит при выполнении инвестиционных обязательств в 2030-2037 годах, информирует издание.

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