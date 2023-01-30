Убитый в Тегеране сотрудник посольства похоронен в Баку

30 января 2023, 12:48

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Орхан Аскеров, погибший при нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, похоронен на родине.

Как писал "Кавказский узел", 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, был убит начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров и ранены двое охранников. Нападавший задержан. 29 января Азербайджан приостановил работу посольства в Тегеране, сотрудники и члены их семей были доставлены в Баку. В Азербайджан также было доставлено тело Аскерова.

Орхан Аскеров похоронен в Баку на второй Аллее Шехидов. В похоронах приняли участие государственные и правительственные чиновники, члены семьи и родственники погибшего, сообщает сегодня АПА.

На похоронной церемонии был исполнен государственный гимн Азербайджана и произведен залповый огонь, пишет Trend.

Напомним, ранее источники сообщили, что у старшего лейтенанта Орхана Аскерова остались сын и дочь. Власти обязаны выплатить компенсации семье погибшего, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат Джавад Джавадов. "В законе о социальной защите граждан сказано о единовременной и помесячной выплате государственных пособий супруге и несовершеннолетним детям умершего кормильца семьи. Аскеровы подпадают под этот закон. Кроме этого, все государственные служащие страхуются государством, следовательно, погибший в схватке с террористом Орхан Аскеров обязательно застрахован, и его семья получит полагающуюся страховую выплату. Положение об этом содержится в законе о дипломатической службе Азербайджана. Аскеров погиб при охране посольства - суверенной территории Азербайджана за рубежом. Поэтому Аскеров должен получить государственный статус шехида с обязательными выплатами", - рассказал он.

По данным иранских следователей, задержанный объяснил нападение бытовыми мотивами, поскольку в апреле 2022 года его жена отправилась в посольство Азербайджана и не вернулась домой, и он думал, что его жена скрывается там. Атака произошла на фоне "антиазербайджанской пропаганды" в Иране, возразил МИД Азербайджана, а президент Ильхам Алиев объявил нападение терактом. Служба госбезопасности Азербайджана отчиталась о начале собственного расследования инцидента.

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