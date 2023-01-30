30 января 2023, 07:01

Супруги задержаны в Краснодаре за пацифистские разговоры

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Олеся и Иван Овчинниковы задержаны в краснодарском ресторане после того, как кто-то из посетителей вызвал силовиков из-за пацифистских разговоров супругов. На Овчинниковых составлены протоколы о мелком хулиганстве, они оставлены в отделе до суда.

В краснодарском ресторане силовики задержали супругов Олесю и Ивана Овчинниковых. По словам их дочери, задержание произошло из-за пацифистских высказываний. Это подтвердили и сами супруги.

Овчинниковы были задержаны после того, как кто-то из посетителей ресторана вызвал силовиков. Приехавшие правоохранители уложили супругов на пол, надели наручники и отвезли в отдел, пишет сегодня, 30 января "ОВД-Инфо"*.

На Овчинниковых были составлены протоколы о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). В отделе их оставили на ночь до суда, хотя у них есть несовершеннолетний ребенок, за которым вынуждены присматривать посторонние люди.

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Примечание:

"Владимир Атаманчук выписан из больницы", "Жительница Шахт оштрафована за дискредитацию армии", "Житель Кубани оштрафован за пацифистский комментарий".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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