Силовики отпустили Анну Сайфутдинову

29 января 2023, 21:40

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Задержанная во время пикета в защиту Заремы Мусаевой Анна Сайфутдинова отпущена из отдела полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня на Пушкинской площади в Москве Анна Сайфутдинова вышла на пикет в защиту Заремы Мусаевой. После того, как она развернула плакат с надписью «Свободу Зареме Мусаевой», ее задержали силовики и доставили в отдел полиции по Тверскому району.

2 декабря 2022 года суд продлил Зареме Мусаевой меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 12 февраля. 26 января суд удовлетворил ходатайство Мусаевой о проведении новой экспертизы. Адвокаты настаивали, чтобы ее проводили не в Чечне, но 27 января суд решил, что новая экспертиза также будет проводиться на территории Чечни.

Задержанную сегодня на Пушкинской площади активистку выпустили из отдела полиции, со ссылкой на саму Анну Сайфутдинову сообщил правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Силовики не составляли протокол, с нее взяли объяснения по поводу акции, сообщила Анна Сайфутдинова.

Напомним, что в январе 2022 года жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была задержана в Нижнем Новгороде и доставлена в Грозный, где ее предъявили обвинение в нападении на силовика и взяли под арест. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев указал, что у его матери сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и в СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. В конце сентября правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой в Нижнем Новгороде. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных" признал Зарему Мусаеву политзаключенной, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма, заявив, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля 2022 года советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. 30 марта 2022 года стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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