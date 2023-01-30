Жители Батуми потребовали построить приют для бездомных животных

30 января 2023, 03:31

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Защитники животных на митинге в Батуми привлекли внимание к проблеме жестокого обращения с бродячими животными.

Поводом для выступления стало убийство бездомной собаки. По данным МВД, 22 января в Батуми обвиняемый выстрелил из пневматического ружья в бродячую собаку, в результате чего животное погибло. Прокуратура предъявила стрелявшему обвинение по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Грузии – пытки или жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть или нанесение увечий, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Суд установил обвиняемому залог в качестве меры пресечения, информирует издание "Нетгазети".

В акции приняло участие около 100 человек. Зоозащитники собрались 29 января возле Дома справедливости. "Проблема беспризорных животных остро стоит в Батуми. Собаки, в основном, не агрессивные. Но эти собаки живут на улице, кто знает, какие у них инфекции. Конечно, мэрия должна построить новый приют для собак", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" участника акции Этери.

"Горожане и дети становятся свидетелями жестокого обращения с животными, что недопустимо", - заявил один из участников акции.

Жительница Батуми Лика рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что "всегда подкармливает собак около своего дома, но государство должно помочь решить проблему бездомных собак".

Акция завершилась без инцидентов.

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