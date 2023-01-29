Возобновление подачи газа воодушевило степанакертцев

29 января 2023, 15:35

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Подача газа в дома жителей Степанакерта возобновлена, и на фоне веерных отключений электричества это дает возможность обогреть квартиры и приготовить еду, рассказали горожане.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 9 мск была возобновлена подача газа в районы Нагорного Карабаха, газоснабжение Степанакерта будет восстановлено позднее, сообщил инфоштаб правительства.

28 января на азербайджанском участке газопровода была полностью перекрыта подача газа в Нагорный Карабах из Армении. Это стало третьим отключением газоснабжения с 18 января.

Подача газа в Степанакерте была возобновлена сегодня около 13 мск, передал корреспондент "Кавказского узла".

Когда газ есть, "трудности, связанные с блокадой, не так страшны", сказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Наталья Григорян.

По словам женщины, ее квартира отапливается газовой плитой. "Когда стали часто отключать газ, мы перешли на электрическую. Но электричество часто отключают, по два часа три раза в день. Это очень неудобно, особенно если есть пожилые люди и грудной ребёнок", - сказала Григорян.

25 января частота веерных отключений электричества в Нагорном Карабахе была увеличена до трех раз в сутки. Степанакертцы из-за отсутствия газа и регулярных отключений света вынуждены покупать дровяные печи, рассказали жители города.

Согреть квартиру зимой электрическим прибором невозможно, пожаловалась жительница Степанакерта Софья Саркисян. "А когда включаешь несколько обогревателей, то это уже огромные коммунальные расходы. Азербайджанская сторона неслучайно отключает именно газ – знают, как [это] важно в быту", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что очень многие в городе пользуются газом для отопления квартир и приготовления еды.

Напомним, Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня дорога остается заблокированной 49-е сутки.

При этом азербайджанские активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. Сегодня в медцентры Армении были доставлены еще шесть человек, а всего с начала блокады Лачинского коридора вывезены 55 пациентов, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система продажи продуктов, выдача талонов началась 18 января. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта. Кроме того, в магазинах образовались круглосуточные очереди.

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