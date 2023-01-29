Родители детей-инвалидов в Астрахани призвали чиновников выполнить обещание о строительстве школы

29 января 2023, 09:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Губернатор Игорь Бабушкин и региональное Минобрнауки около двух лет назад дали обещание, что в Астрахани будет построено новое здание для школы-интерната, в котором учатся дети инвалиды, но оно не выполнено. В городе есть только одна школа для детей с ограниченными возможностями, но она рассчитана всего на 60 учеников, и не имеет необходимых условий, пожаловались родители детей-инвалидов.

Депутат думы Астраханской области Тимофей Щербаков разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, на кадрах которого родители детей, которые обучаются в астраханской школе-интернате №7 для детей с ограниченными возможностями, пожаловались, что уже около пяти лет добиваются, чтобы власти выделили новое здание для учебного заведения.

Здание, где сейчас расположена школа – это бывший детский сад и оно не отвечает необходимым требованиям, сказала на кадрах видео председатель родительского комитета Людмила Курбатова. "[Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ранее] предложил решение нашей проблемы – это строительство нового здания, наш вопрос был взят им под личный контроль. Прошло уже полтора года или даже больше и все о строительстве нового здания забыли. Родительский комитет так и продолжает обивать пороги чиновников", – сказала Курбатова.

Глава Минобрнауки Астраханской области ранее также давал обещание родителям, что 1 сентября 2022 года дети уже пойдут учиться в другое здание, добавила она.

Другие родители также потребовали от властей выполнить обещание выделить новое здание. "[Мой сын вынужден] учиться на домашнем обучении, потому что у нас нет возможности посещать школу, в школе нет должных условий, нет приспособлений для колясочников, узкие коридоры, тесная столовая, маленькие классы, территория тоже требует ремонта", – сказала на видео одна из родительниц.

"Эта школа слишком маленькая, она вмещает всего 60 человек. Остальные дети-инвалиды Астраханской области остаются дома и получаются индивидуальное обучение", – пожаловалась другая мама ребенка с ограниченными возможностями. Она подчеркнула, в школе-интернате №7 не хватает педагогов.

Ранее в школе был проведен ремонт, но это не решило проблему. "Коридоры узкие, помещения маленькие, и даже эвакуировать ребенка в случае экстренной ситуации – это просто невозможно, тем более если он в коляске", – пояснил на кадрах ролика отец одного из учеников школы.

Публикация с жалобой родителей на то, что власти не выполняют обещание о строительстве нового здания для школы-интерната в Астрахани, была размещена 28 января в соцсети "ВКонтакте", в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 125 тысяч пользователей. На 09.15 мск 29 января эта запись набрала 128 отметок с реакцией пользователей и 32 комментария.

"У нас в Астрахани стоит много закрытых зданий, которые можно было бы использовать под эти учреждения, проведя там ремонт", – считает Людмила Евчук.

"Наша местная власть делает только то, что им надо. Остальных не замечает. И сменяя друг друга, не отвечают ни за слова, ни за свои действия и тем более бездействие", – написала Оксана Сергачёва.

"Выходить надо на федеральный уровень. Писать куда только возможно, подключать блогеров. И, возможно, что-то тронется с места", – отметил Николай Масанин.

"Главное, не сдавайтесь! Пишите в приёмную президента", – дала совет Наталья Казарина.

На 09.15 мск на сайтах администрации Астрахани и Астраханской области нет комментариев относительно жалоб родителей на условия обучения детей в местной школе-интернате №7.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.