Текущее здание школы-интерната №7 в Астрахани. Стопкадр из видео https://vk.com/wall27820300_1611

29 января 2023, 09:15

Родители детей-инвалидов в Астрахани призвали чиновников выполнить обещание о строительстве школы

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Губернатор Игорь Бабушкин и региональное Минобрнауки около двух лет назад дали обещание, что в Астрахани будет построено новое здание для школы-интерната, в котором учатся дети инвалиды, но оно не выполнено. В городе есть только одна школа для детей с ограниченными возможностями, но она рассчитана всего на 60 учеников, и не имеет необходимых условий, пожаловались родители детей-инвалидов.

Депутат думы Астраханской области Тимофей Щербаков разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, на кадрах которого родители детей, которые обучаются в астраханской школе-интернате №7 для детей с ограниченными возможностями, пожаловались, что уже около пяти лет добиваются, чтобы власти выделили новое здание для учебного заведения.

Здание, где сейчас расположена школа – это бывший детский сад и оно не отвечает необходимым требованиям, сказала на кадрах видео председатель родительского комитета Людмила Курбатова. "[Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ранее] предложил решение нашей проблемы – это строительство нового здания, наш вопрос был взят им под личный контроль. Прошло уже полтора года или даже больше и все о строительстве нового здания забыли. Родительский комитет так и продолжает обивать пороги чиновников", – сказала Курбатова.

Глава Минобрнауки Астраханской области ранее также давал обещание родителям, что 1 сентября 2022 года дети уже пойдут учиться в другое здание, добавила она.

Другие родители также потребовали от властей выполнить обещание выделить новое здание. "[Мой сын вынужден] учиться на домашнем обучении, потому что у нас нет возможности посещать школу, в школе нет должных условий, нет приспособлений для колясочников, узкие коридоры, тесная столовая, маленькие классы, территория тоже требует ремонта", – сказала на видео одна из родительниц.

"Эта школа слишком маленькая, она вмещает всего 60 человек. Остальные дети-инвалиды Астраханской области остаются дома и получаются индивидуальное обучение", – пожаловалась другая мама ребенка с ограниченными возможностями. Она подчеркнула, в школе-интернате №7 не хватает педагогов.

Ранее в школе был проведен ремонт, но это не решило проблему. "Коридоры узкие, помещения маленькие, и даже эвакуировать ребенка в случае экстренной ситуации – это просто невозможно, тем более если он в коляске", – пояснил на кадрах ролика отец одного из учеников школы.

Публикация с жалобой родителей на то, что власти не выполняют обещание о строительстве нового здания для школы-интерната в Астрахани, была размещена 28 января в соцсети "ВКонтакте", в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 125 тысяч пользователей. На 09.15 мск 29 января эта запись набрала 128 отметок с реакцией пользователей и 32 комментария.

"У нас в Астрахани стоит много закрытых зданий, которые можно было бы использовать под эти учреждения, проведя там ремонт", – считает Людмила Евчук.

"Наша местная власть делает только то, что им надо. Остальных не замечает. И сменяя друг друга, не отвечают ни за слова, ни за свои действия и тем более бездействие", – написала Оксана Сергачёва.

"Выходить надо на федеральный уровень. Писать куда только возможно, подключать блогеров. И, возможно, что-то тронется с места", – отметил Николай Масанин.

"Главное, не сдавайтесь! Пишите в приёмную президента", – дала совет Наталья Казарина.

На 09.15 мск на сайтах администрации Астрахани и Астраханской области нет комментариев относительно жалоб родителей на условия обучения детей в местной школе-интернате №7.

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Примечание:

"Жители Астрахани просят создать совет по обеспечению доступной среды для инвалидов", "У опекуна семи детей-инвалидов пытаются отобрать воспитанников", "Школы в Астрахани закрыты на карантин из-за коронавируса".

Автор: "Кавказский узел"

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