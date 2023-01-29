Жильцы аварийного дома в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие водоснабжения

29 января 2023, 07:19

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Жильцы аварийного многоквартирного дома №4 в Кривошлыковском переулке Ростова-на-Дону пожаловались, что около недели остаются без водоснабжения. Власти заявили, что отключение подачи воды связано с деформацией конструкции дома, а местный депутат указала, что чиновники нарушили права жильцов, не организовав им подвоз воды.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее власти признали аварийным многоквартирный дома №4 в Кривошлыковском переулке в Ростова-на-Дону. 28 января 2022 года власти города ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье в маневренном фонде. Жильцы отказались переселяться и настаивают на проведении капремонта. В доме отсутствует подача газа, ранее прекращалась подача света. Отключение дома от ресурсов началось после того, как глава Пролетарского района Егор Долматов разослал 31 августа 2022 года руководителям коммунальных служб письмо, в котором указал, что кассационный суд подтвердил законность постановления администрации Ростова-на-Дону. 25 января жильцы аварийного дома заявили о недостаточных компенсациях. По их словам, размер компенсаций не позволяет купить равноценное жилье, но власти принуждают к согласию на эти суммы выплат.

По словам жильцов дома №4 в Кривошлыковском переулке, они около недели остаются без водоснабжения. 20 января в квартире одного из подъездов прорвало трубу, после этого сотрудники управляющей компании перекрыли подачу воды.

"Приходили из УК, перекрывали, но там живет в этом подъезде семья. Якобы рвануло в перекрытии между вторым и третьим этажом. Пришла УК, собирались перекрыть стояк, и ювелирно его перекрыли. Но в итоге, спустя какое-то время, перекрыли воду всему дому. В УК директор говорит, мол, мои сантехники только четыре стояка перекрыли. Они говорят, может, это администрация в водоканал заявку подала?" – привел 28 января "Ростов-на-Дону Онлайн" слова жительницы дома Марии Зиньковой.

По ее словам, жильцы обращались в аварийный службы и водоканал. "Заявку приняли, сказали, передадут в УК. Мы им всё продиктовали, и адрес, и фамилию, чуть ли не вплоть до номера паспорта", – отметила другая жительница дома Тамара Фирская.

"Мне там тоже так сказали, что в нашем доме велись какие-то работы, пока управляющая компания не сообщит, что эти работы завершены, никто не поедет вам воду подключать", – рассказала еще одна жительница дома Татьяна Чигасова.

Сотрудник службы 112 подтвердил, что заявки от жильцов дома № 4 по Кривошлыковскому переулку поступали, сказано в публикации.

В дома №4 в переулке Кривошлыковском произошли подвижки конструкций во втором подъезде, из-за чего оказались затоплены несколько квартир и после этого водоснабжение было отключено, передал 25 января "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу администрации Ростова-на-Дону.

Юрист, которая защищает права жильцов, Ирина Якымив рассказала, что пыталась добиться жильцам многоквартирного дома подачи воды, но решения почему-то принимала не УК, а чиновники. "Мы разговаривали с начальником ЖКХ Пролетарского района. Она требует письмо от директора УК, чтобы та взяла на себя всю ответственность, если подаст заявку в водоканал на подключение. Понимаете? Требует письменное согласие. Мол, если случится порыв, то виновата будет УК", – пояснила Якымив.

"Нам сказал министр ЖКХ области, что аварийная ситуация устранена, на совместном заседании. Подачу воды возобновить можно, если управляющая компания подаст заявку. Если произойдет течь или еще что-то, то также подается заявка на отключение. И ничего в этом страшного нет", – сказала депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина.

Она также указала, что жильцам дома после отключения воды не был организован ее подвоз, что является нарушением их прав.

Порыв в доме №4 в Кривошлыковском переулке мог произойти из-за того, что перемерзла вода, считает директор управляющей компании "Мегаполис" Елена Шепеля. "Я не могу подать заявку на подключение, потому что я не готова взять на себя ответственность за многоквартирный дом. Я не знаю, что с ним может произойти дальше. Я лично людям не отключала воду, мы честно перекрыли стояк в одном подъезде", – отметила Шепеля.

Она подтвердила, что в администрации ей предложили взять на себя ответственность в случае, если она примет решение возобновить жильцам дома подачу воды. "Я спросила, а почему я должна брать на себя ответственность? Если нам будет предоставлен доступ в муниципальные квартиры и мы сможем обследовать инженерные коммуникации, мы с удовольствием подадим заявку на открытие водоснабжения", – подчеркнула руководитель управляющей компании.

Она также указала, что если в доме введен режим ЧС, то власти при отсутствии подачи водопроводной воды обязаны организовать ее круглосуточный подвоз.

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