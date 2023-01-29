Боксер Бетербиев защитил три титула чемпиона мира

29 января 2023, 05:25

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Уроженец Дагестана Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета WBC, Международной боксерской федерации IBF и Всемирной боксерской организации WBO.

Бой между Бетербиевым, выступавшим под флагом Канады, и Ярдом в весовой категории до 79,38 кг состоялся сегодня, 29 января ночью в Лондоне.

Бой между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом завершился в восьмом раунде в пользу дагестанского боксера в восьмом раунде, пишет "Коммерсант".

На счету Бетербиева 19 побед нокаутом и ни одного поражения, на счету Ярда при трех поражениях 23 победы, из них 22 - нокаутом, сообщает "Чемпионат".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 мая в городе Стоктоне (США, штат Калифорния) уроженец Дагестана, член чеченского клуба "Ахмат" Артур Бетербиев победил американца Радивойе Калайджича, подтвердив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.

В марте 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что выступающие за республику спортсмены Магомедрасул Хасбулаев, Магомед Бибулатов и Артур Бетербиев получили от фонда имени Кадырова ключи от автомобилей Mercedes, каждый из которых стоит не менее шести миллионов рублей. При этом Бетербиев второй раз стал получателем дорогостоящей иномарки от властей дотационного региона.

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