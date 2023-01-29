Девять беженцев в Степанакерте прошли обучение основам журналистики

29 января 2023, 04:26

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Вынужденные переселенцы с территорий Нагорного Карабаха, которые по итогам осенней войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана, приняли участие в проекте "Гражданская журналистика для вынужденно переселенных лиц" Степанкертского пресс-клуба. Они получили базовые навыки журналиста.

Степанакертский пресс-клуб 27 января презентовал завершение проекта "Гражданская журналистика для вынужденно перемещенных лиц" и выставку фотографий и документального фильма участников проекта. На презентации, помимо участников и организаторов проекта, присутствовали общественные деятели и представители общественных организаций Гадрутского и Шушинского районов, которые перешли после осенней войны 2020 года под контроль Азербайджана, передает корреспондент "Кавказского узла".

Модератор презентации, общественный деятель, со-координатор проекта Жанна Крикорова рассказала, что и раньше Степанакертский пресс-клуб реализовывал проекты по гражданской журналистике для молодых людей, неработающих женщин, но после войны 2020 года было принято решение организовать проект для вынужденных переселенцев.

«Заявки на участие в проекте подали 17 человек. Девять человек были отобраны по конкурсу и прошли четырехмесячные курсы. Обычно курсы длятся дольше - 10 месяцев, но на этот раз сочли удобным организовать обобщающий курс на четыре месяца. Времена меняются, в информационном поле условия диктуют социальные сети, и люди с активной гражданской позицией, даже если они никогда не будут заниматься профессиональной журналистикой, должны обладать базовыми журналистскими навыками и знаниями. Развитие социальных сетей породило новую профессию - ведение блога. Для этого, конечно, нужны инструменты и знания. Пресс-клуб взял на себя функцию предоставления этого инструментария тем людям, которые хотят заниматься этой профессией», - сказала модератор.

Она отметила, что тренинги проводили приглашенные специалисты, работающие в СМИ и медиа- пространстве, а на презентации представлены фото и видео проекты выполненные участниками.

Общественный деятель, блогер, со-координатор проекта Альберт Восканян рассказал, что "участники программы, используя полученные знания, сняли фильм "Старая и новая жизнь Шуши и Гадрута".

«Несмотря на то, что мы потеряли наши города и села, они остаются нашими до тех пор, пока мы продолжаем нести в себе ту культуру, которая осталась от Гадрута и Шуши», - заметил Восканян и добавил, что «участники проекта теперь имеют все навыки, чтобы способствовать сохранению своей культуры и идентичности».

Журналист и один из тренеров Марине Мкртчян отметила, что «если человек чувствует, что ему есть, что сказать, и у него есть огромное желание и умение донести правду, то профессия журналиста для него».

«Сегодня информационные технологии – это открытая площадка для людей с активной гражданской позицией. А если к этому добавить грамотный подход и знания, то такие люди не могут остаться незамеченными и будут иметь своего работодателя и возможность развития», - уверен один из тренеров, главный редактор местного общественного телевидения Норайр Овсепян.

Он заметил, что «на сегодня социальные сети дают бесплатную возможность производить продукты и представлять их в социальных сетях, а хорошие продукты всегда востребованы».

Участникам программы вручили сертификаты, подтверждающие участие в проекте «Гражданская журналистика» и получение навыков журналиста. Все они являются вынужденными переселенцами, ныне они проживают в Степанакерте.

Участница проекта Маруся Мартиросян из Гадрута рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что видит себя блогером и будет активно работать в социальной сети, однако если ее материалы заинтересуют СМИ, она будет только рада этому. По ее словам, все участники проекта где-то работают, но, получив навыки журналиста, возможно, кто-то поменяет профессию.

Арутюн Андреасян из Шуши сказал корреспонденту "Кавказского узла", что участие в проекте «изменило его мышление» и «показало новые возможности».

Србуи Симонян из Карвачарского района надеется, что теперь у нее есть профессия и она будет «приобретать практический опыт, а со временем заявит о себе как серьезный журналист».

Астхик Григорян из села Аветараноц Аскеранского района поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" мнением, что участие в проекте дало ей возможность найти работу в той сфере, о которой она мечтала, будучи еще студенткой.

21 января в Ереване был представлен фильм "Переселенцы-гадрутцы на родине родину ищут". Его авторы рассказали о беженцах, которые уехали из Гадрута из-за осенней войны 2020 года. Гадрутцы не теряют надежды вернуться домой, а пока вынуждены решать проблемы с жильем, работой и правовым статусом в Армении.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над всеми территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

С материалами о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" можно ознакомиться на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

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