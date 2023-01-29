Степанакерт обвинил Баку в распространении ложной информации об эвакуации

29 января 2023, 03:27

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Азербайджанские спецслужбы распространяют в соцсетях ложный документ об эвакуации жителей Степанакерта, заявила Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха. Подобные фейковые сообщения - очередной способ давления, считают жители непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 28 января дорога оставалась заблокированной 48-е сутки.

Активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. Так, 27 января в медцентры Армении были перевезены трое тяжелобольных пациентов.

Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха сообщила 28 января о том, что Азербайджан распространяет ложные сведения о "выделении автобусов для эвакуации жителей Степанакерта".

"Азербайджанские спецслужбы делают это с целью создания паники среди населения. Они используют страницы карабахцев в социальной сети Facebook*", - говорится в заявлении СНБ.

Ведомство призвало граждан Нагорного Карабаха "не поддаваться на фейковые новости и сохранять спокойствие". "СНБ Арцаха (Нагорного Карабаха) полностью контролирует ситуацию на территории республики", - говорится в сообщении.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Нагорного Карабаха считают, что подобными фейковыми сообщениями на них оказывается давление.

"Азербайджан использует разные методы давления на нас с одной лишь целью - чтобы мы покинули свои дома, свою землю, и они получили Арцах (Нагорный Карабах) без армян", - считает житель города Степанакерт Ашот Григорян.

Он также отметил, что давление оказывается и иными способами. К примеру, в сельских местностях азербайджанские военные через громкоговорители призывают людей покинуть свои дома, "если хотят спасти своих детей". "Сельчане не могут заниматься посевными работами, потому что азербайджанцы в них стреляют <...> Бывает, что весь сезон спокойно занимаются посевными работами, а когда приходит период сбора урожая, их не подпускают на поле, по ним стреляют, и они не могут собрать свой урожай", - добавил Григорян.

Армине Айрапетян считает распространение подобной информации "неудавшимся психологическим террором". По ее словам, в последнее время все чаще распространяются фейковые новости, но среди населения нет никакой паники. "Подобные фейки участились, возможно, потому, что те, кто заблокировал Арцах (Нагорный Карабах), не достигли необходимого для себя результата, поэтому прибегают к разным методам давления", - сказала она.

Карине Барсегян считает подобные действия террором. "Мне не помнится, чтобы кто-то брал в заложники целый народ и так, на глазах всего мира, издевался над ним, отключив в середине зимы свет, газ, лишив людей элементарного передвижения, продуктов, медикаментов" - отметила она.

Единственный газопровод в Нагорный Карабах полностью перекрыт на азербайджанском участке, заявили вечером 28 января власти непризнанной республики. При этом с 25 января до трех раз в сутки увеличена частота веерных отключений в Нагорном Карабахе.

Диана Галстян напомнила, что жители Нагорного Карабаха начали получать продукты по талонам, и это в какой-то степени удобно, так как не нужно стоять в очередях. "Это удобно. Особенно для тех, кто работает и не может стоять в очереди за тем или иным товаром", - отметила она.

При этом она отметила, что обострилась ситуация с хлебом, пекарни не справляются с выпечкой, так как нет газа и приходится работать с электропечами, учитывая веерные отключения.

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