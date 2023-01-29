Жители краснодарского хутора возмутились решением расформировать среднюю школу

29 января 2023, 02:28

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В хуторе Копанской под Краснодаром из-за маленьких кабинетов планируется расформировать среднюю школу №79 и оставить только начальную. Учеников пятых-девятых классов будут возить в школу в соседнем поселке. Местные жители возмутились решение властей и предложили построить новую школу.

Жители хутора Копанской в Краснодаре недовольны решением городских властей сделать их школу №79 только начальной, а детей с 5 по 9 классы (с возможностью перехода в 10 и 11 классы) будут возить в соседнюю школу №68 в поселке Колосистый.

В школе обучается 269 учеников с 1 по 9 классы. В среднем в классе 22 ученика. При этом классные комнаты в школе небольшие, поэтому в школу поступило предписание Роспотребнадзора уменьшить количество учеников в каждом классе. Соответственно, в школе планируется оставить только учеников начальной школы. В школе же №68 поселка Колосистого уже оборудованы классные комнаты для новых учеников, проведено укомплектование учителями.

Пользователи телеграм-канала "Хутор Копанской" (1499 участников) возмутились решением властей. "Нет бы построить учебный блок, им проще расформировать школу", - отметила Наталья.

"А то в Краснодаре все школы не переполнены, а некоторые вообще в три смены учатся! Их тоже закройте!", - возмутился Алексей.

"То есть дети однозначно будут учиться в 3 смены, так как 68 школа переполнена, а организовать здесь 2 смены путем деления одного класса на 2 или 3 им ума не хватает?" - задается вопросом Анна К. Она также поинтересовалась: "А следующий их шаг какой? Садик закрыть? Тоже место не хватает и отопление печное, оно соответствует нормам?"

"Им лучше новые школы в городе строить, а на пригород денег нет", - посетовала Михальчук Юлия.

"А давайте всех, кто недоволен нашей школой, переведем в другие. Гляди, и места больше станет, и учителей хватать всем будет", - предложила Наталья.

"Мне вот интересно, значит, школа СанПиНу не соответствует - ее реорганизуют в началку, а садик, где по сорок детей в маленькой комнатушке ютится - значит норм?" - удивляется Gozer Gozerenko, добавив: "Нам необходимы и новая современная школа, и новый детский сад, и эту мысль наши градоначальники должны услышать и принять как руководство к действию!"

"Начать сбор денег на ремонт школы и освещать это мероприятие максимально громко. Также снимать все на видео и выкладывать в сетях и Ютубе. Добиться максимальной огласки, что историческую школу убивают и средства не выделяют", - предложил Евгений Баранник.

Жители Краснодара неоднократно жаловались на проблему с нехваткой мест в школах. 8 августа 2022 года родители краснодарских школьников обратились с жалобой к президенту России Владимиру Путину, в которой отметили, что их детей отказываются зачислять в школы, даже если они прописаны на закрепленных за ними территориях.

В декабре 2022 года жители Восточно-Кругликовского района Краснодара написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и властям Краснодарского края, в котором потребовали решения проблемы с нехваткой мест в школах. Администрации школ отказывают в зачислении детей из-за нехватки мест, а местные власти препятствуют сбору подписей под открытым письмом, заявили краснодарцы.

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