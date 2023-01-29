Объемы денежных переводов из России в Армению и Грузию выросли на сотни процентов

29 января 2023, 01:29

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В 2022 году из России в Армению и Грузию было переведено на 300% и 400% больше денег соответственно, чем в 2021 году.

Как писал "Кавказский узел", после объявления частичной мобилизации в России по данным на 13 ноября границу с Грузией пересекло более 700 тысяч россиян, примерно 100 тысяч из них остались, остальные уехали в другие страны, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. В конце декабря 2022 года проживающие в Грузии россияне и белорусы пожаловались, что Bank of Georgia начал принудительно закрывать их счета. По данным Комитета по туризму Армении, за первые 10 месяцев 2022 года число туристов, приехавших в страну, составило 1 400 000 человек. Почти половина из них - россияне.

Объемы денежных переводов из России в Армению и Грузию в 2022 году достигли рекордных значений, пишет 28 января РБК, ссылаясь на статистику переводов в эти страны через системы "Золотая Корона", "Юнистрим" и Contact.

В Армению по данным за 11 месяцев 2022 года было переведено до 3,1 миллиарда долларов, что в четыре раза превышает данные за аналогичный период 2021 года. В 2021 году в Армению было переведено около 800 миллионов долларов, то есть рост составил более 300%.

В Грузию в 2022 году переведено через системы денежных переводов около двух миллиардов долларов, что, если судить по доступной статистике на сайте Центробанка Грузии, является максимумом с 2012 года. В 2021 году по этому направлению было переведено лишь 411,3 миллиона долларов, то есть рост составил более 400%.

Напомним также, что после массового приезда россиян в Грузию арендное жилье в Тбилиси сильно подорожало, но найти свободные помещения сложно даже за высокую плату. Приехавшие из России также сталкиваются с проблемами в поиске работы и русофобией, сообщили в шелтере для политических беженцев. Еще одной проблемой стал перевод денег из российских банков, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" россияне в Тбилиси.

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