НПО призвали власти Ирана найти заказчиков нападения на посольство Азербайджана

29 января 2023, 00:30

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522 неправительственные организации Азербайджана обратились к властям Ирана с требованием найти и наказать заказчиков атаки не посольство, которое назвали террористической. По их мнению, к нападению привела антиазербайджанская кампания, развернувшаяся в Иране.

Как писал "Кавказский узел", 27 января в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране был убит начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров, ранены двое охранников. Нападавший задержан полицией. Сотрудники азербайджанского посольства в Тегеране эвакуируются после вооруженного нападения на дипмиссию и будут отправлены на родину, сообщил МИД. Служба госбезопасности Азербайджана отчиталась о начале собственного расследования инцидента. Азербайджанские аналитики сочли терактом нападение на посольство.

По данным иранских следователей, задержанный объяснил нападение бытовыми мотивами, поскольку в апреле 2022 года его жена отправилась в посольство Азербайджана и не вернулась домой, и он думал, что его жена скрывается там. Атака произошла на фоне "антиазербайджанской пропаганды" в Иране, возразил МИД Азербайджана, а президент Ильхам Алиев объявил нападение терактом.

Представители 522 неправительственные организации Азербайджана обратились к властям Ирана с требованием найти заказчика атаки на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января, которое они назвали террористической, пишет 28 января report.az.

Подписанты совместного заявления считают, что атака направлена против азербайджанского государства и является нарушением международного права. При этом они ссылаются на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года, Конвенцию ООН о привилегиях и иммунитетах 1946 года, которые признают недопустимыми нападения на представителей иностранного государства, пользующихся международной защитой.

"Проведение антиазербайджанской кампании, негативное отношение к Азербайджану в Иране, в том числе в иранских СМИ и различных структурах, в частности, после Отечественной войны 2020 года (44-дневная осенняя война 2020 года - прим. "Кавказского узла"), создали своего рода условия для совершения этого террористического акта. В Иране и ранее звучали угрозы различного характера в адрес дипломатического корпуса Азербайджана. Тем не менее, иранское государство не предпринимало никаких действий для предотвращения этих угроз", - считают авторы заявления.

Они заявили также, что нападение на посольство было спланировано заранее, но власти Ирана не предприняли никаких шагов для предотвращения его. "Мы настоятельно требуем от Исламской республики Иран найти и наказать виновных, заказчиков и ответственных за произошедшее", - добавили они.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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