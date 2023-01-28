Верховный лама Калмыкии покинул должность

28 января 2023, 23:31

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Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни-Басан Омбадыков)* ушел с поста Верховного ламы Калмыкии. Свое решение он объяснил включением в список иноагентов.

Как писал "Кавказский узел", Минюст России сообщил 27 января, что Эрдни-Басан Омбадыков*, Шаджин-лама Калмыкии, включен в список иноагентов за высказывания против военной операции на Украине. В октябре 2022 года Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче* впервые прокомментировал действия России на Украине, выступив против военной операции. Многие пользователи соцсетей поддержали пацифистское заявление ламы, их оппоненты подвергли сомнению его авторитет.

Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни-Басан Омбадыков*) - буддистский религиозный деятель, ученик Далай-ламы XIV, с 1992 года - Шаджин-лама (избираемый глава буддистов Калмыкии и Астраханской области). После избрания главой буддистов Калмыкии и Астраханской области, он столкнулся с трудностями: он не знал калмыцкого языка, не понимал калмыцких традиций. Через год он вернулся в Соединенные Штаты, отказался от монашества и женился. В 1995 году, после разговора с Далай-ламой XIV, он решил возобновить деятельность в качестве духовного главы Калмыкии. С тех пор он руководил строительством многих буддийских храмов и отправляет учеников в Индию для обучения монахов, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке.

Почетный представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков*), включенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, принял решение покинуть пост Верховного ламы Калмыкии, сообщило сегодня ТАСС.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано сегодня на сайте Центрального хурула Республики Калмыкия.

"Мне стало известно, что 27 января 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло моё имя в реестр иностранных агентов. В сложившейся ситуации считаю целесообразным передать все полномочия, связанные с постом Шаджин-ламы Республики Калмыкия, ныне действующему настоятелю Централизованной религиозной организации Калмыцкий центральный буддийский монастырь "Геден Шеддуп Чой Корлинг" геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) и администратору гелонгу Йонтену Лодою (Сергею Киришову)", - сообщается в заявлении.

Он указал, что "в последние два дня многие люди выражали озабоченность и сочувствие в связи с внесением моего имени в реестр иностранных агентов". "Я искренне признателен им за участие и высокую оценку моей работы", - отметил Тэло Тулку Ринпоче*.

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* внесен в список иноагентов

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