Строитель погиб при ремонте крыши многоэтажки в Грузии

28 января 2023, 20:51

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Рабочий, который проводил ремонт крыши пятиэтажки, погиб в Самтредиа. Полиция отчиталась о начале расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности в ходе строительных работ.

С крыши многоэтажного дома в Самтредиа упал рабочий, он скончался на месте. По предварительной информации, он проводил работы по усилению крыши пятиэтажного дома. Тело передано в Бюро судебной экспертизы Самхараули, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире телекомпании "Формула".

Начато расследование уголовного дела о нарушением правил безопасности при проведении строительных или иных работ (статья 240 Уголовного кодекса Грузии), сообщило сегодня МВД Грузии.

Офис департамента Труда в связи с выходным днем не работает и корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить комментарий представителя организации. Руководитель независимого профсоюза работников строительства и лесной промышленности Грузии Марина Куртанидзе не ответила на запрос "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 18 ноября 2022 года в результате обрушения строительных лесов на "Руставском азоте", в результате которого один человек погиб и четверо пострадали, сообщил глава профсоюза работников горной и металлургической промышленности Грузии. Глава профсоюза металлургической, горнодобывающей и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе заявил тогда "Кавказскому узлу", что произошедшее явно указывает на недостатки системы охраны труда на предприятии.

17 декабря 2021 года 33-летний мужчина, работавший на строительстве автомагистрали "Восток-Запад" близ Сурами в регионе Шида-Картли, погиб в результате падения с высоты. Его коллеги в связи с этим остановили работу, потребовав от работодателя улучшения условий труда и соблюдения мер безопасности.

Спустя несколько дней, 22 декабря 2021 года, в результате обрушения строительной конструкции во время дорожных работ один человек погиб, еще десять пострадали в Харагаульском муниципалитете Грузии на строительстве автобана "Восток-Запад".

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