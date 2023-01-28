Кондратьев распорядился перенаправить беженцам 1,5 миллиарда из соцвыплат жителям Кубани

28 января 2023, 19:17

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Губернатор Краснодарского края распорядился направить на поддержку переселенцев из зоны военной операции почти 1,5 миллиарда рублей, предназначавшихся кубанским пенсионерам, ветеранам труда и жертвам политрепрессий.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября 2022 года власти сообщили, что жители Херсонской области, эвакуированные в Краснодарский край, имеют право на бесплатное получение жилья на Кубани. Пользователей Telegram удивили объемы помощи эвакуированным. Подобной поддержки были лишены и коренные жители, и те, кто эвакуировался ранее, отметили они.

5 октября 2022 года Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Около 1,5 миллиарда рублей, предусмотренных в бюджете на компенсации малоимущим и социально незащищенным жителям Кубани, решено направить на содержание и питание людей, эвакуированных в Краснодарский край, сообщило сегодня со ссылкой на постановление губернатора Кубани Вениамина Кондратьева "Кавказ.Реалии"*.

Согласно постановлению, опубликованному 26 января на сайте администрации Кубани, министерству финансов Кубани предписано уменьшить объем бюджетных ассигнований министерству труда на сумму 1 493 656 200 рублей, которые предназначались на компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и военной службы, жертвам политических репрессий и пенсионеров.

На эту же сумму губернатор распорядился увеличить объем бюджетных ассигнований краевому министерству гражданской обороны и ЧС "на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Краснодарского края".

Адресатами перечисления денег в документе указаны бюджеты Анапы (819 230,4 тысячи рублей), Туапсинского района (450 120,6 тысячи рублей), Темрюкского района (207 696,6 тысячи рублей), Апшеронского района (12 753 тысячи рублей) и Геленджика (3 855,6 тысячи рублей).

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