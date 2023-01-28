Правозащитники указали на ухудшение ситуации с правами человека в Азербайджане

28 января 2023, 12:59

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Принятые властями Азербайджана законы ухудшили в 2022 году ситуацию с соблюдением прав человека, а наиболее частым стало нарушение прав на справедливое судебное разбирательство, указал в обнародованном сегодня отчете "Центр мониторинга выборов и обучения демократии". К чиновникам, участвующим в преследовании активистов, должны применяться санкции, считает правозащитник Эльшан Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", 12 января ЕСПЧ признал неправомерным отказ властей Азербайджана регистрировать неправительственную организацию "Центр мониторинга выборов и обучения демократии" (ЦМВОД), назначив компенсацию ее учредителям.

ЦМВОД стал преемником Центра мониторинга выборов, который проводил мониторинги выборов в Азербайджане с 2001 года. В 2008 году он был лишен государственной регистрации.

Сегодня ЦМВОД обнародовал отчет о нарушениях гражданских и политических прав граждан в Азербайджане в 2022 году, составленный на основе информации, собранной из открытых источников. Центр провел оценку нарушений прав человека по 229 случаям на основе обращений граждан и мониторинга медиа, говорится в исследовании, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

"В 2022 году, как и предыдущие годы продолжались давление на граждан за политическое инакомыслие, преследования за критиков правительства, разгон мирных акций", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель ЦМВОД Анар Мамедли.

Вступивший в силу в 2022 году закон "О медиа" привнес новые ограничения в свободу выражения мнений и в деятельность СМИ, отмечается в отчете. "В целом, представители независимых медиа в течение года последовательно находились под давлением. Независимые журналисты сталкивались с насилием и угрозами в связи с профессиональной деятельностью, блокировался доступ к сайтам, были отмечены факты взлома аккаунтов социальных медиа", - указали правозащитники.

Также был принят без учета мнения местных и международных организаций закон о политических партиях, который содержит нормы, ограничивающие в стране политическое участие и свободу объединений, говорится в отчете. "Закон был принят поспешно, без направления его на экспертизу Венецианской комиссии, проведения широких общественных слушаний. Он фактически устраняет условия для многопартийной политической деятельности, создает основу устранению неугодных политических партий, поскольку функционирование партий без регистрации становится незаконным, а процесс регистрации усложняется", - отметил глава ЦМВОД Мамедли.

Кроме того, власти Азербайджана не исполнили в полной мере решения ЕСПЧ о восстановлении прав правозащитников, арестованных в 2013-2014 годах по политическим мотивам, а в конце года был арестован известный общественный активист Бахтияр Гаджиев, указали авторы отчета.

Проанализировав 229 случая нарушений прав человека, ЦМВОД пришел к выводу, что больше всего в стране в 2022 году нарушались права на справедливое судебное разбирательство, свободу свобода выражения и запрета пыток. В частности, было установлено 65 фактов нарушения права на справедливое судебное разбирательство, 46 – свободы выражения, 45 – запрета пыток и других форм бесчеловечного обращения, 40 – права на свободу и безопасность, 20 - свободы выражения, три факта нарушения прав на свободу объединений.

Право на справедливое судебное разбирательство чаще всего нарушалось в процессах над активистами, привлеченными по административным статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535 (повиновение полиции), а также по уголовной статье 234 (незаконный оборот наркотиков). В отчете приводятся примеры административных арестов: 20 сентября - лидера движения «Демократия -1918» Ахмеда Мамедли, 11-12 ноября - членов этой организации Афияддина Мамедли и Орхана Зейналлы. Истинной причиной их арестов стала защита трудовых прав граждан и политическая деятельность в регионах страны, считает ЦМВОД.

Кроме того, 31 марта по обвинению в незаконном обороте наркотиков был осужден на шесть лет лишения свободы член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахин Гаджиев.Его заявления о пытках во время и после задержания не были расследованы судом, говорится в отчете.

В качестве примеров уголовного преследования граждан за свободу выражения в отчете приводятся кейсы блогера Рашада Рамазанова и журналиста Аваза Зейналлы. Кроме того, не менее 20 активистов подвергались кратковременным задержаниям и запугиваниям в полиции, отметили правозащитники.

В отчете приводится ряд рекомендаций властям Азербайджана. В частности, предлагается реализовать рекомендации Комитета министров Совета Европы об обеспечении независимости судебно-правовой системы, уволить из правоохранительных и судебных органов лиц, действия которых способствовали нарушениям, установленным ЕСПЧ. Должны быть усовершенствованы с учетом рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы законы о медиа, о политических партиях, о грантах и о реестре юридических лиц.

"Власти должны прекратить политические преследования и освободить политзаключенных. Жалобы на пытки должны своевременно и эффективно расследоваться. В полной мере должны исполняться решения ЕСПЧ", - пояснил Анар Мамедли.

С выводами исследования ЦМВОД согласен глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "На самом деле права человека [в Азербайджане] нарушаются повсеместно и в различных сферах. Все факты невозможно отразить в одном отчете. Одним из вопиющих нарушений является аресты граждан по политическим мотивам. В стране-члене Совета Европы более 80 политзаключенных! Это недопустимо. Решить эту проблема кардинально без принципиальной позиции международного сообщества невозможно. Метод увещеваний не работает - власти освобождают одних и сразу же сажают других. Против чиновников, проводящих репрессии, должны применяться санкции", - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

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