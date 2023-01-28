Застройщики проблемных ЖК в Краснодаре заподозрены в крупных махинациях

28 января 2023, 12:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Руководители нескольких строительных компаний, которые участвовали в достройке проблемных объектов в Краснодаре, в том числе ЖК "На Магистральной", заподозрены в махинациях на сумму свыше трех миллионов рублей, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 января стало известно, что в Краснодаре за счет средств Федерального фонда развития территорий возобновлено строительство ЖК "На Магистральной", который должны были сдать в декабре 2020 года. Ранее обманутые дольщики проводили пикеты с требованием достроить жилой комплекс.

По версии следствия, одна из строительных компаний была субподрядчиком по договору, который был заключен с Фондом защиты прав дольщиков о завершении строительства нескольких проблемных объектов в Краснодаре, в том числе жилого комплекса "На Магистральной".

37-летний директор этой фирмы привлек в качестве подрядчиков другую компанию, от руководства которой потребовал так называемые "откаты" в размере 7% от общей суммы договора подряда.

Осенью 2022 года на счет второй компании поступило более 25,7 млн рублей, 7% от которых составила 1,8 млн рублей. В конце октября 2022 года от заместителя директора этой компании потребовали более 2,9 млн рублей в качестве процентов. При этом в эту сумму был уже включен процент от еще не поступивших на счет фирмы оплат. Он передал эти деньги, а затем обратился в правоохранительные органы, сообщило 27 января на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

В отношении руководителей строительных компаний, в зависимости от роли каждого, возбуждены уголовные дела по статьям о подкупе в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ) и в посредничестве в его получении (часть 3 статьи 204.1 УК РФ), отметило ведомство.

Комментариев от подозреваемых или их представителей не поступало.

Часть 8 статьи 204 УК РФ "Коммерческий подкупе в особо крупном размере" предусматривает до восьми лет лишения свободы. Часть 3 статьи 204.1 УК РФ "Посредничество в коммерческом подкупе" предусматривает до семи лет лишения свободы.

В статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

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