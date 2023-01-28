Сотрудник колонии в Пятигорске заподозрен во взятке

28 января 2023, 10:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Инспектор СИЗО-2 в Пятигорске пытался за взятку пронести для одной из арестанток мобильные телефоны и интернет-роутеры, считают следователи.

По версии следствия, с декабря 2021 года по март 2022 года инспектор дежурной службы СИЗО-2 в Пятигорске получил от родственников одной из арестанток взятку в 65 тысяч рублей, за то, чтобы передать ей два мобильных телефона и два интернет-роутера. Устройства были обнаружены на контрольно-пропускном пункте.

Сотрудник колонии заподозрен по части 3 статьи 290 УК РФ ("получение взятки", предусматривает до восьми лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сообщило 27 января на своем сайте следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

Комментариев от подозреваемого или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 25 мая 2022 года стало известно, что в коррупции заподозрен заместитель начальника главка МВД по Ставрополью. По версии следствия, он получил взятки от трех подчиненных, пообещав им содействие в решении вопроса о выезде в служебные командировки.

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