Суд отказался отменить приговор Владимиру Евстигнееву

28 января 2023, 06:03

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Волгоградский областной суд изменил квалификацию преступления, в совершении которого признан виновным бывший глава Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области Владимир Евстигнеев, но сохранил вид и размер назначенного наказания.

Как сообщал "Кавказский узел", главу управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Волгоградской области Владимира Евстигнеева и руководителя территориального управления Росимущества заподозрили в крупном взяточничестве. 18 июля 2022 год Евстигнеев был приговорен к семи годам и месяцу лишения свободы и оштрафован.

По версии следствия, Евстигнеев хотел купить через подставное лицо выставленную на торги арестованную элитную иномарку. При этом руководитель УФССП потребовал, чтобы в случае победы сумму комиссии, около 160 тысяч рублей, заплатил директор специализированной организации, которая в рамках госконтракта занималась реализацией арестованного имущества. А посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталья Рудник.

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор бывшему главе управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области Владимиру Евстигнееву, пишет 27 января "Коммерсант".

Евстигнеев и его адвокат просили вынести оправдательный приговор, госообвинитель также был недоволен приговоров и просил направить уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд оставил без изменения вид и размер назначенного наказания, но изменил квалификацию. Евстигнеев признан виновным не в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), а в превышении их (часть 1 статьи 286 УК РФ), сообщает v1.ru.

Комментариями Евстигнеева по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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