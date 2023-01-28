Более ста человек почтили память жертв Холокоста в Волгограде

28 января 2023, 03:07

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В Волгограде прошла акция памяти жертв Холокоста. В ней приняли участие более ста человек - члены еврейской общины, представители других национальных общин, чиновники и депутаты городских и областных органов власти. Освещению темы Холокоста нужно уделять больше внимания в обществе, отметили участники акции.

Как писал "Кавказский узел", закладной камень на месте расстрела более 600 евреев, убитых в 1942-43 годах, был установлен в волгоградском сквере имени 8 Марта еще в конце 2007 года, но памятник жертвам Холокоста был открыт там лишь 9 ноября 2021 года. Братская еврейская могила в Волгограде, на месте которой поставлен памятник, долгое время не была даже отмечена на картах. Деньги на памятник были собраны общественными и благотворительными организациями.

Идея установки памятника на месте закладного камня более 12 лет не встречала поддержки у волгоградских властей, и лишь после того как Владимир Путин посетил Израиль в январе 2020 года, "проект мемориализации памяти жертв Холокоста в Волгоградской области сдвинулся с мертвой точки", рассказала в августе 2021 года председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.

27 января в Волгограде религиозная еврейская община и общинный центр провели акцию памяти жертв Холокоста. Мероприятие прошло в Центральном районе Волгограда, в сквере имени 8-го марта у памятного знака «Жертвам Холокоста на Сталинградской земле». Присутствовали члены еврейской общины, представители законодательной и исполнительной власти города и области, руководители национальных диаспор. Ребята из еврейской школы «Ор Авнер» читали стихи. В акции памяти участвовало более ста человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Гул войны умолк. Но память жива. Память о детях и родителях, о стариках и молодых, о мужчинах и женщинах, о бойцах Красной армии и жителях городов и сел. И это особенно остро ощущается в нашем героическом городе», - начала траурное мероприятие глава общинного еврейского центра Яэль Иоффе.

Раввин Залман Иоффе прочитал поминальную молитву «Кадыш» «в память о тех, кто погиб от холода, голода, снарядов, сгорел в топках печей и в танках, задушен в газовых камерах и умер от ран». Участники акции возложили к памятному знаку цветы.

«Для меня Холокост – это моя личная душевная рана. Прабабушка погибла во время войны. Она была санитаркой. Ее родители пропали без вести в Западной Белоруссии. Ничего о них не знаем. Думаем, их замучили нацисты», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» инженер Сергей Беркович.

Собеседник заметил, что в современных школах недостаточно уделяется времени на обсуждение темы Холокоста. Его сын закончил в прошлом году гимназию. И там, по словам Сергея, в последних классах все внимание учеников и учителей было поглощено подготовкой к выпускным экзаменам.

Беркович также прокомментировал ситуацию с антисемитизмом в Волгограде. «Не думаю, что уровень антисемитизма в нашем городе как-то вырос. Скажу больше, я его последние 10 лет вообще не замечаю – ни на бытовом, ни, тем более, на государственном уровнях», - признался он.

«История наших предков в Великую отечественную войну покрыта мраком. Моя бабушка и дедушка воспитывались в одном детском доме. Там и познакомились. Куда подевались их родители, где они жили, как погибли – неизвестно. В детдом они попали совсем маленькими. Говорят, их эшелон разбомбили немцы», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница социального учреждения Елена Бойко.

Она также отметила, что уровень бытового антисемитизма в Волгограде в частности и в России в целом снизился. «Я и раньше-то его не замечала. Ну, были иногда шутки насчет евреев. И все. А когда многие евреи уехали в Израиль, то и шутить стало не над кем», - пошутила Елена.

Женщина заметила, что в школах на уроках истории ее детям рассказывали и про Вторую мировую войну, и про Холокост, и про геноцид армянского народа. «Это правильно. Нельзя забывать о таких зверствах. Чтобы они не повторялись. Беспамятство рождает новые преступления», - заявила участница акции памяти.

Студент Игорь Берман знает историю своей семьи по рассказам родителей и бабушки. В Белоруссии часть членов семьи погибла от рук карателей. Из деревни, где они жили, выжившие бежали к партизанам и вскоре оказались за линией фронта. Поселились в Подмосковье. Мужчины были призваны в армию, воевали, заслужили ордена. Женщины работали в колхозе.

«Они прошли через страшные испытания. Удивляюсь, как не потеряли рассудок. Они ведь совсем молодыми были. И такого натерпелись. Такое забывать нельзя. И в школах, и в вузах нужно об этом постоянно рассказывать и проводить исследования в архивах. Повториться это не должно. Все-таки наше общество должно учиться на трагедиях прошлого», - сказал Игорь корреспонденту "Кавказского узла".

«У нас в семье хранится фотография прадедушки Исаака. Довоенная фотография. Там он совсем юный. Таким и остался в нашей памяти. В 1941 году на границе во время первых боев с фашистами он попал в плен. Его выживший товарищ потом моей бабушке рассказал, что Исаак сразу был расстрелян. Немцы его легко определили, как еврея. Такая история нашей семьи», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" библиотекарь Антонина Коваль.

Женщина посетовала на то, что в ее библиотеке нет хороших книг о Холокосте и трагедии еврейского народа во время Второй мировой войны. «Есть советские книги о концлагерях. Но там мало информации, связанной с Холокостом. Нужно властям закупить такие книги. Знаю, что много исследований на эту тему публиковалось в последние 10 лет», - сказала Антонина.

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