Дагестан занял четвертое место в России по уровню младенческой смертности

27 января 2023, 09:35

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В восьми регионах СКФО и ЮФО уровень младенческой смертности в 2022 году превысил среднероссийский. Дагестан по этому показателю занял четвертое место среди российских регионов.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вложение государственных денег в развитие СКФО оказалось неэффективным. Основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, указал премьер и в качестве примера привел показатель уровня младенческой смертности, который в СКФО был на 29% выше, чем в целом по России.

По данным Счетной палаты, с 2014 года по ноябрь 2020 года институты развития СКФО получили 73 миллиарда рублей в качестве поддержки, но не достигли целей - их деятельность оказалась убыточной. Так, не был создан инновационный медицинский кластер, при том, что на разработку проекта из федерального бюджета направили около двух миллиардов рублей. Кроме того, инвесторы не проявили интереса к особым экономическим зонам.

Дагестан, Чечня и Астраханская область вошли в первую двадцатку регионов по уровню младенческой смертности (числу смертей на тысячу новорожденных) по итогам 2022 года, сообщает "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) России.

Согласно данным на сайте ЕМИСС, Дагестан занял четвертое место среди регионов, в республике на тысячу новорожденных пришлось 7,3 смерти. Чечня занимает 11-е место – там зарегистрировано 6,3 смерти на тысячу новорожденных. Астраханская область, где младенческая смертность составляет 5,9 на тысячу новорожденных, занимает 15-е место.

Среди регионов СКФО и ЮФО показатель младенческой смертности выше среднероссийского также в Ингушетии (5,4), Ростовской области и Карачаево-Черкесии (по 5), Волгоградской области (4,9) и Ставропольском крае (4,7).

Среднероссийский показатель младенческой смертности – 4,6 смертей на тысячу новорожденных. Наиболее высок этот показатель на Чукотке (16,1), Алтае (8,6) и в Орловской области (8,4).

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