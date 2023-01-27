Астраханец осужден по делу о причастности к боевикам

27 января 2023, 06:01

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Суд назначил 10 лет строгого режима 47-летнему Ахмеду Меджидову, признав его виновным в пособничестве боевикам и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Согласно версии обвинения, Меджидов помогал международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", деятельность которой запрещена в России.

Приговор Меджидову вступил в силу, сообщило 26 января со ссылкой на управление ФСБ по Астраханской области издание Astrakhan.ru.

По версии силовиков, при обыске в доме осужденного были изъяты оружие, боеприпасы, религиозная литература, а также деньги и банковские карты. Помимо длительного срока заключения, мужчина получил денежный штраф, однако его сумму издание не уточняет.

Обвинение Ахмеду Меджидову было предъявлено по четырем уголовным статьям: о содействии террористической деятельности, незаконном хранении оружия, незаконном хранении взрывчатки или взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении оружия (статьи 205.1, 222, 222.1 и 223 УК России), следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда. Дело было рассмотрено за восемь заседаний.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2022 года житель Астраханской области Джасур Исматов получил пять лет лишения свободы за попытку присоединиться к участникам террористической организации в Сирии.

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