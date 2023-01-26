ФСБ. Фото: ФСБ России

26 января 2023, 14:21

Новые хищения на 63 миллиона выявлены на оборонном предприятии в Таганроге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Вместе с выявленными ранее хищениями общая сумма ущерба для предприятия "Звезда-Стрела" в Таганроге достигла 80 миллионов рублей, заявили в ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года управление ФСБ по Ростовской области сообщило об аресте главы предприятия "Звезда-Стрела", который подозревался в хищении 15 миллионов рублей.

"Выявлен новый эпизод преступной деятельности генерального директора АО "Звезда-Стрела", начальника 222 военного представительства Минобороны России и директора ООО "ТПК "Горизонт" - ООО "Таганрогский литейный завод", связанный с хищением денежных средств государственного оборонного заказа", - цитирует пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области "Интерфакс".

По новым эпизодам хищения денег в отношении гендиректора предприятия "Звезда-Стрела" возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным УФСБ, сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что подозреваемые при заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты вносили недостоверные данные о себестоимости изделия для хищения денег. Эти действия повлекли ущерб на более чем 63 млн рублей. "В настоящее время троим подозреваемым по всем эпизодам преступной деятельности вменяется ущерб в размере 80 млн рублей", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Предприятие "Звезда-Стрела", созданное в 2004 году, производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов, а также распределители топлива для реактивных двигателей. Кроме того, оно занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и торгует оптом металлопродукцией, следует из данных на сайте корпорации "Тактическое ракетное вооружение", в состав которого входит "Звезда-Стрела".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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