Юрист и правозащитник прокомментировали скандал с заклеиванием рта ребенку в гимназии в Астрахани

26 января 2023, 13:25

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В гимназии во время урока учительница заклеила ученику рот скотчем. Подобные действия могут грозить педагогам уголовным делом, предупредила адвокат. Дети, столкнувшиеся с агрессией педагогов, могут впоследствии стать жертвами травли со стороны одноклассников, опасается правозащитник.

Видео, на кадрах которого в школьном классе пожилая женщина, сидя на месте учителя, заклеивает рот подростку, было опубликовано 25 января в YouTube на канале "Информационный штаб", на который подписаны 179 пользователей. Это видео на 13.20 мск 26 января набрало 1,7 тысячи отметок "нравится". Возможность комментирования отключена. Действия педагога, попавшие на видео, происходят на фоне смеха других детей, которые находятся в классе. "Кавказский узел" не может подтвердить, что женщина на видео заклеивает рот ученику в качестве наказания или издевательства.

В тот же день в астраханских пабликах была опубликована аудиозапись, на которой женщина заявила, что является мамой подростка, и что она не имеет претензий к учителю, так как и она, и ее сын воспринимают ее действия как шутку. На инцидент отреагировали власти города, которые заявили, что случай произошел в местной гимназии, где проводится проверка, передал "Блокнот Астрахань".

Педагоги обязаны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики. Уважать честь и достоинство учеников. Их обязанность и ответственность регламентирует Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", в частности статья 48, отметила юрист Анна Яковенко.

"В данной ситуации учитель нарушила эти требования закона, за что должна быть привлечена, как минимум, к дисциплинарной ответственности", – заявила Яковенко корреспонденту "Кавказского узла".

В действиях учителя могут усмотреть и состав преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), считает она.

"Педагогическим работникам, как и родителям, может быть предъявлено обвинение по данной статье УК. Наказание – вплоть до лишения свободы на срок до тех лет. Объективная сторона данного преступления как раз и может выражаться в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, возложенных на лицо законом, подзаконными нормативными правовыми актами", – пояснила юрист.

В действиях педагога могут быть и признаки жестокого обращения, которые регламентирует постановление №10 пленума Верховного суда России от 27.05.1998 года.

Там указано, что жестокое обращение с детьми может проявляться не только в форме физического или психического насилия или в покушении на половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания. В том числе в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении, оскорблении и тому подобное.

"Поэтому в действиях учителя, заклеившего рот ребенка скотчем, состав преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, установить возможно. Конечно, следствие должно опираться на выводы экспертов, которым и предстоит определить, причинен вред физическому и психическому здоровью ребенка или нет. Странно, что мама ребенка заступается за педагога.... К такой родительнице у правоохранительных органов тоже могут возникнуть вопросы: а надлежащим ли образом осуществлялся процесс воспитания мальчика", – подытожила Анна Яковенко.

Подобное поведение со стороны преподавателя является недопустимым, подчеркнул правозащитник Игорь Нагавкин. "Если пострадавший от действий учителя школьник воспринял это как шутку, и его одноклассники восприняли это как шутку – это одно. Если же он сделал выводы о том, что педагог, являясь по статусу школьным авторитетом, допустил публично унизительное и безнаказанное насилие над ним, то у ребенка может быть травмирована психика", – сказал Нагавкин корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник полагает, что учитель в данном случае показала "непедагогический" пример детям. И что после инцидента в его адрес могут последовать насмешки со стороны одноклассников, и преследование.

"Тут явный моральный вред. Ученики видят, как педагог превышает свои полномочия и ведет себя как бандит. Ученики могут взять негативный пример насильственного навязывания своего авторитета. Учитель должен быть образцом положительного поведения. Отрицательный опыт дети и на улице могут получить", – заключил правозащитник.

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