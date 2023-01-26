Уголовное дело возбуждено после нападения на журналиста под Волгоградом

26 января 2023, 12:31

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Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев после нападения на оператора Алексея Костякова в поселке Ерзовка в Волгоградской области, рапортовали в МВД.

Как информировал "Кавказский узел", 22 ноября 2022 года оператор информационного агентства (ИА) "Высота 102" Алексей Костяков был избит в поселке Ерзовка Волгоградской области во время публичных слушаний по вопросу строительства мусорного полигона. Позже врачи диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а жители Ерзовки рассказали, что нападавшего ранее в поселке не видели.

Уголовное дело возбуждено после нападения на Алексея Костякова в поселке Ерзовка, который расположен под Волгоградом, сообщили в отделе МВД по Городищенскому району. "Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ "Побои", – привело 25 января ИА "Высота 102" слова сотрудника отдела.

Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, силовики опросили очевидцев и изъяты записи с камер видеонаблюдения, передал "Волгоград Онлайн".

Статья 116 УК РФ "Побои" предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, неизвестный напал сзади на Алексея Костякова, когда он в Ерзовке в местной школе снимал слушания о строительстве мусорного полигона. Оператор рассказал, что удар прошел от уха до глаза и до нижней губы. "После удара я пытался направить камеру в сторону нападавшего. Видно на кадрах, как он убегает, но снял я его со спины. Не знаю, были ли свидетели, которые его видели", – рассказал Костяков корреспонденту "Кавказского узла".

О планах властей построить мусорный полигон близ поселка Ерзовка волгоградские активисты заявляют уже более пяти лет. В октябре 2017 года активист Алексей Ульянов выходил с пикетом к зданию администрации Городищенского района, обвиняя чиновников в сокрытии этих намерений от общественности. 3 ноября 2022 года жители Ерзовки заявили, что чиновники не явились на анонсированные общественные слушания по вопросу строительства мусорного полигона.

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