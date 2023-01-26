Начальник отдела полиции в Северной Осетии объявлен в розыск

26 января 2023, 12:01

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Начальник полиции ОМВД по Кировскому району заподозрен в превышении должностных полномочий.

"По подозрению в превышении должностных полномочий разыскивается замначальника отдела - начальник полиции ОМВД России по Кировскому району РСО-Алания подполковник полиции Болатаев", - сообщили в управлении ФСБ по республике.

В отношении высокопоставленного полицейского возбуждено дело по п."е","г", ч.3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). Он скрывается от органов предварительного следствия и объявлен в федеральный розыск, пишет со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2022 года во Владикавказе был задержан полицейский, во время дежурства которого произошло убийство подозреваемого. Полицейскому было предъявлено обвинение в халатности.

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