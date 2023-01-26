Обвиняемый в стрельбе махачкалинец сдался силовикам

26 января 2023, 07:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Махачкалы Арсен Магомедов явился в полицию, сдал оружие и признался в том, что открыл огонь по человеку. Суд поместил его под домашний арест.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 января в результате конфликта, в котором был применено огнестрельное оружие, один человек был госпитализирован с огнестрельными ранениями, у второго пострадавшего перелом челюсти. Стрелявший скрылся, а полиция объявила план "Перехват". Позже врачи назвали тяжелым состояние одного из раненных.

Участник конфликта в Махачкале – 40-летний местный житель Арсен Магомедов, который, по версии следствия, скрылся с места происшествия, явился в полицию, выдал оружие и рассказал о преступлении, которое будто бы совершил он. Ему предъявлено обвинение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением насилия к человеку с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ, предусматривает до семи лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Следствие направило в Советский районный суд Махачкалы ходатайство о заключении Магомедова под стражу. Суд учел, что следствие не представило достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что Магомедов может оказать давление на свидетелей, для склонения их к ложным показаниям, привел сегодня "Коммерсант" слова Мамаевой.

Также суд принял во внимание, что у Магомедова четверо детей, трое из них малолетние, один ребенок – инвалид. И что у Магомедова на иждивении находятся родители – инвалиды первой и второй группы. В итоге Советский районный суд Махачкалы не стал заключать Магомедова под стражу, как того требовало следствие, а отправил его под домашний арест, сроком на один месяц и 25 суток, то есть до 21 марта.

Комментариев от Арсена Магомедова или его представителей не поступало.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.