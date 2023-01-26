Обладатели допуска к гостайне осуждены в Сочи за поездки в Абхазию

26 января 2023, 06:09

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Суд в Сочи назначил крупные денежные штрафы двум россиянам, которые побывали летом в Абхазии вопреки запрету на выезд из России.

Обвиняемые - житель Нижнего Новгорода и жительница Краснодара, которые в прошлом работали на должностях с допуском к государственной тайне под грифом "Совершенно секретно".

Согласно статье 24 российского федерального закона "О государственной тайне", граждане, допускавшиеся к секретным сведениям, могут быть ограничены в праве выезда за границу на срок, оговоренный в трудовом контракте при оформлении допуска к гостайне.

Уголовное дело было инициировано сотрудниками ФСБ. Оба обвиняемых после увольнения были ограничены в праве выезда из страны, однако "мужчина в июле 2022 года, а женщина в августе 2022 года пересекли границу с Абхазией, осуществив незаконный выезд из Российской Федерации", сообщила 25 января Объединенная пресс-служба судов Кубани в своем Telegram-канале.

Обвиняемые в суде согласились с обвинением в нарушении ограничений по закону о гостайне (часть 1 статья 283.2 УК России). Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы, минимальное - штраф в 200 тысяч рублей.

Суд назначил обвиняемым штрафы в размере 250 000 рублей каждому. Комментариями обвиняемых ии их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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