26 января 2023, 01:14

Дело о беспорядках на митинге в Сухуме дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сухумский городской суд начал рассматривать дело пятерых активистов, обвиненных по делу о массовых беспорядков после митинга в декабре 2021 года.

Как информировал "Кавказский узел", 21 декабря 2021 года оппозиция вышла на митинг в Сухуме с требованием отставки президента Аслана Бжании. После того, как Бжания отказался выйти к протестующим, была предпринята попытка штурма здания парламента, которая вылилась в стычки оппозиции с силовиками. В январе несколько участников акции были арестованы по обвинению в массовых беспорядках.

11 января суд арестовал Батала Цвижбу, Аслана Танию и Рамаза Джопуа, а 13 января были арестованы Баграт Сурмава и Анри Инапшба. Последний активист после решения суда об аресте проглотил гвозди и был госпитализирован. Цвижба и Инапшба позднее добились смягчения меры пресечения, их отпустили из-под стражи под домашний арест.

Рамаз Джопуа, Баграт Сурмава, Анрик Инапшба, Аслан Тания и Баграт Цвижба обвиняются по двум статьям УК Абхазии. Судебный процесс по их делу решено вести на русском языке, сообщила 25 января пресс-служба Сухумского горсуда.

Активистам вменяются организация и участие в массовых беспорядках (части 1 и 2 и статьи 206 УК Абхазии). Первая часть этой статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы, вторая - от четырех до восьми лет лишения свободы. Также их обвиняют в применении неопасного для жизни и здоровья насилия к представителям власти (часть 1 статьи 320 УК Абхазии), эта статья предполагает от двух до пяти лет заключения.

Согласно обвинительному заключению, которое огласили на первом заседании прокуроры, обвиняемые повредили пустой автобус, которым силовики загородили для митингующих проход к комплексу правительственных зданий. Действия подсудимых в обвинительном заключении описаны практически одинаково с небольшими различиями, все подсудимые отказались признать вину, сообщило 25 января "Эхо Кавказа"*.

"Они проникли внутрь автобуса, запустили двигатель и предприняли попытку его переместить. Не достигнув желаемого результата, стали раскачивать транспортное средство из стороны в сторону с целью его опрокидывания на охраняемую территорию для обеспечения свободного прохода к комплексу правительственных зданий. В результате совместных умышленных действий Тания, Сурмава, Джопуа, Инапшба, Цвижба и неустановленных лиц был поврежден автобус марки ПАЗ", - цитирует издание обвинительное заключение. 

Потерпевшей стороной в деле выступает Сухумское автотранспортное предприятие, которому принадлежал автобус. Иные пострадавшие в обвинительном заключении не упоминаются, хотя описание массовых беспорядков в нем содержит указание на применение физической силы к сотрудникам правоохранительных органов.

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Примечание:

""Союз ветеранов и молодежи" объявил о недоверии президенту Абхазии", "Участник митинга в Сухуме госпитализирован после ареста", "Глава района Абхазии отстранен от должности после стрельбы в Сухуме".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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