Кадыров отчитался об отправке росгвардейцев в зону военной операции

25 января 2023, 13:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Группа бойцов Росгвардии отправилась из Чечни в зону военной операции, для большинства из них это не первая командировка туда, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке из Чечни на Украину групп добровольцев – жителей как Чечни, так и других регионов, а также формирований Минобороны и Росгвардии. 11 января он заявил, что в военной операции приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Также он сообщал об отправке на Украину бойцов чеченского спецназа, это заявление было озвучено на фоне призывов к жителям республики вступить в Росгвардию.

28 октября 2022 года министр обороны отчитался о завершении частичной мобилизации. В тот же день замкомандира батальона "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии Бислан Чабаев обратился к безработным жителям Чечни с призывом вступить в это подразделение и отправиться на Украину. На следующий день, 29 октября, с призывом к чеченской молодежи поступить на службу выступил заместитель командира роты "Ахмат-1".

Бойцы 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ 1 под руководством офицера Магомеда Тушаева отправились в зону военной операции, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

"Военнослужащие полка выдвинулись на ротацию к своим однополчанам, которые с честью выполняют свой воинский долг по защите интересов России в Донбассе и на Украине", - написал глава Чечни в своем телеграм-канале, добавив, что для большинства бойцов подразделения это не первая командировка в зону военной операции.

Сколько бойцов вошли в отправленную группу, Кадыров не уточнил. Северо-Кавказский округ войск нацгвардии, по состоянию на 13.47 мск, не сообщил в своем телеграм-канале об отправке бойцов 96-го полка.

Напомним, в сентябре 2022 года МВД Чечни опубликовало перечень вакансий, согласно которому в управлениях и отделах министерства свободны 414 мест. Местное управление Росгвардии набирает 2000 человек, сообщили власти республики на фоне массовой отправки бойцов на Украину.

12 января муфтият Чечни сообщил, что сотрудники муфтията и имамы республики проходят военную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, чтобы быть готовыми к отправке в зону военной операции. Военная подготовка сотрудников муфтията Чечни и богословов вписывается в кадыровскую политику милитаризации и вряд ли носит добровольный характер, однако вероятность участия представителей духовенства в реальных боях сомнительна, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

20 января Кадыров объявил, что первая группа богословов завершила семидневную подготовку в университете спецназа, а всего такой курс обучения планируют пройти около 300 имамов и кадиев со всей Чечни.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.