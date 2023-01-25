Казаки юга России почтили траурными акциями память жертв расказачивания

25 января 2023, 10:58

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Траурные акции и панихиды по погибшим прошли в регионах СКФО и ЮФО по случаю 104-й годовщины начала массовых репрессий в отношении казачества.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2018 года участники акции в Волгограде вспомнили погибших казаков и родственников, пострадавших в годы советских репрессий. Акция была приурочена к 99-й годовщине начала массовых репрессий против казачества.

24 января 1919 года Оргбюро ЦК рабоче-крестьянской партии большевиков выпустило "директиву о расказачивании", согласно которой в казачьих землях отменялись все льготы, конфисковались продукты и изымалось оружие. Началась массовая депортация казаков, сообщила в 2018 году "Кавказскому узлу" кандидат исторических наук Ольга Рвачева. "Затем процесс расказачивания постоянно эволюционировал — то большевики поворачивались лицом к казачеству, то ужесточали свой режим по отношению к ним. В зависимости от ситуации. Но 1919 год был самым кровавым", - рассказала она, уточнив, что реабилитация казачества началась лишь в 1991 году.

24 января памятные мероприятия прошли во всех казачьих общинах Краснодарского края, сообщила пресс-служба краевой администрации. В частности, в Краснодаре в войсковом соборе Александра Невского состоялась панихида с участием представителей Екатеринодарского казачьего отдела.

"К мемориальному комплексу «Расстрельный угол», который посвящен жертвам Гражданской войны и репрессиям, возложили венки и цветы. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и приняли участие в молебне", - говорится в публикации на сайте администрации Кубани.

Во всех храмах Кубани, Адыгеи и Карачаево-Черкесии в этот проходят службы по погибшим казакам и членам их семей, сообщил заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. "Это было страшное время, которое унесло жизни сотен тысяч человек. Памятник, у которого мы собрались, стал символом примирения враждующих сторон", – приводятся в публикации его слова.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, председатель парламента республики Александр Иванов и председатель правительства Мурат Аргунов в День памяти жертв политических репрессий против казачества обратились к жителям республики, сообщило 24 января РИА "Карачаево-Черкесия".

"24 января в календаре дат нашей страны - одна из самых трагических страниц. В этот день в 1919 году была подписана так называемая директива о расказачивании, которая привела к репрессиям, тысячам загубленных жизней, ссылкам и лишениям. Большие потери понесло и Баталпашинское казачество. Подобным трагедиям, которые пришлись на долю многих народов, нет срока давности", - процитировало обращение агентство.

В Ростовской области траурная панихида состоялась 22 января в Воскресенском войсковом соборе Старочеркасской станицы, говорится в публикации на сайте Всевеликого войска Донского. "Вместе с атаманом войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Сергеем Бодряковым в молебнах приняли участие казаки Черкасского, Ростовского, Новочеркасского округов Всевеликого войска Донского. […] Сергей Бодряков, обращаясь к казакам и священнослужителям, отметил, что сегодня важно сохранить память о жертвах той трагедии. Войсковой атаман подчеркнул, что в эти январские дни донские казаки вспоминают своих пострадавших предков вне зависимости от того, чью сторону они приняли на той братоубийственной войне", - говорится в публикации.

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