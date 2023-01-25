Обманутые дольщики в Нальчике потребовали наказать застройщика

25 января 2023, 03:46

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Дольщики жилищных комплексов "Премьера-1", "Премьера-2" и "Зеленый город" в Нальчике, застройщик которых подозревается в мошенничестве, рассказали, как влезли в долги, чтобы купить квартиры, но так и не дождались их. Около 200 человек должны были получить квартиры еще в 2020 году, но дома так и не были построены.

Как писал "Кавказский узел", 6 января стало известно о задержании в Нальчике застройщика трех жилищных комплексов "Премьера-1", "Премьера-2" и "Зеленый город". Он подозревается в мошенничестве с деньгами дольщиков.

В агентстве недвижимости, которое связано с задержанным по подозрению в мошенничестве со средствами дольщиков застройщиком, корреспонденту "Кавказского узла" 24 января сообщили, что строительство домов приостановлено.

«В отношении застройщика возбуждены уголовные дела, поэтому на данный момент стройка не может быть продолжена. Мы не знаем, о каких квартирах идет речь, поскольку там несколько домов. Некоторые из них только возведены, а некоторые уже состоят из 8-10 этажей. Но на этом стройка остановилась», - сказал сотрудник агентства.

Он отметил, что сотрудники агентства ждут решений по уголовному делу. «Возможно, объект будет передан другой компании. В этом случае стройка будет продолжена», - отметил он.

Обманутые дольщики рассказали «Кавказскому узлу», что потратили миллионы рублей в надежду получить заветную квартиру.

«Я мать четырех детей. Все они несовершеннолетние. Долго копила на квартиру, добавила пенсию своего ребенка-инвалида, собрала около полутора миллиона рублей и решила купить квартиру, о которой долго мечтали. Но, к сожалению, связалась с мошенниками, которые обманули не только меня, но и десятки других жителей», - сообщила Альбина Ульбашева.

По ее словам, застройщика было трудно найти, чтобы получить конкретную информацию о стройке. «Его было невозможно найти, постоянно был занят, на стройке его не было. Встреч было несколько, он всегда приводил множество причин задержки и каждый раз придумывал новые даты сдачи домов. В какой-то момент мы поняли, что нас обманывают, что квартиры мы не получим и решили обратиться в прокуратуру. Очень надеемся, что его накажут, а объект передадут другой компании», - рассказала она.

«В 2020 году мы взяли кредит на покупку квартиры. Ипотеку не могли оформить, поскольку возникли проблемы с документацией от застройщика, и банк нам отказал. Но мы на свой страх и риск взяли кредит, заплатили <...> один миллион и 300 тысяч, заключив предварительный договор купли-продажи. С того момента мы каждый месяц посещали стройку в надежде увидеть активные работы, но видели только других обманутых дольщиков», - рассказала Инесса Климова.

Молодая семья теперь вынуждена и снимать квартиру, и платить за кредит. «Нам теперь вдвойне тяжело. Планировали купить квартиру, чтобы переехать и платить только за кредит. Но сейчас получается, что мы снимаем жилье, и платим за жилье, которого у нас фактически нет», - поделилась Климова.

Житель Нальчика Тимур Шугушев также оказался среди обманутых дольщиков.

«Оказалось, что не я один был обманут. Судя по всему, нас больше 200 человек. Мы поняли, что эта компания точно не сдаст дома, решили обратиться в прокурору и министру МВД. Против владельца компании <...> возбуждены дела, но что будет с нашими квартирами, мы не знаем», - рассказал отец двух детей.

Он надеется, что разрешение на строительство домов вместе с земельным участком по решению суда передадут добросовестной строительной компании. «Мне кажется, это единственно верный путь решения проблемы. Либо пусть возвращают наши деньги, либо пусть другая компания строит дома», - отметил он.

«Я являюсь обманутым дольщиком, который с 2018 года ждет свою квартиру и слышу только обещания, что вот-вот начинаем. Помимо меня еще более 200 человек. Многие находятся в ужасном положении, к сожалению, есть люди, которых уже не стало, не дождались. Многие продали имущество и приобрели в новостройке квартиру с более удобной планировкой и снимают квартиру за свой счет, пока типа идет стройка. Лично я отдавал деньги, так как цена была заманчивая. <...> На первый взгляд и по разговорам, [застройщик] вызывал доверие, разговаривал очень красиво и уверенно, рассказывая, что строил и государственные объекты, удачно их сдавал, как сдаст и наш дом и на все это ему долгое время давали добро наши чиновники. Он неоднократно говорил про то, что есть связи», - рассказал житель Нальчика Кантемир Хаупа.

По его словам, в 2020 году дольщики должны были получить свои квартиры. «Но на все наши вопросы мы постоянно слышали отговорки, что коронавирус, нет строительных материалов, хотя дома вокруг нас растут и растут. Есть дома, которые начинали строиться позже, и объекты уже сдали», - отметил он.

Хаупа рассказал, что в настоящее время застройщик находится под домашним арестом. «Он под следствием и домашним арестом. Но это тоже вилами по воде писано. Он долгое время передвигался свободно, как ни в чем не бывало. Хочу чтобы общество и правительство поддержали нас. Тут лишнего никто не простит, но свои деньги просто так отдавать никто не собирается», - подчеркнул он.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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