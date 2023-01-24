24 января 2023, 23:35

Житель Дагестана осужден по делу о финансировании боевиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Дагестана, обвиненному в переводе денег членам террористической организации. 

Согласно версии обвинения, Расул Абдулкеримов перечислял денежные средства боевикам международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", которая запрещена в России.

Следствие и суд пришли к выводу, что в январе 2021 года Абдулкеримов увидел видеоролик боевиков и вступил с одним из них в переписку. Получив от собеседника реквизиты для перевода денег, мужчина с 29 января по 24 июня 2021 года перечислил на поддержку боевиков 16 тысяч 210 рублей, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Абдулкеримов признан виновным по статье о содействии террористам (1.1 ст. 205.1 УК РФ). Эта статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Расулу Абдулкеримову суд назначил 9 лет и 2 месяца строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Из карточки дела на сайте суда следует, что с мая 2022 года до 23 января 2023 года состоялось восемь заседаний по делу, а сегодня суд постановил приговор. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ФСБ отчиталась о задержании пособника террористов в Ингушетии", "Астраханец осужден за попытку примкнуть к сирийским боевикам", "Волгоградец осужден за финансирование террористической организации".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 января 2023, 22:36

24 января 2023, 21:40

  • Сельхозпроизводители в Нагорном Карабахе столкнулись с проблемами из-за блокады

    Из-за блокады дороги Степанакерт-Горис возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончились, сообщило сегодня министерство сельского хозяйства Нагорного Карабаха. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта.

24 января 2023, 20:46

  • Защита пообещала обжаловать приговор Ратмиру Жилокову

    Приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Ратмиру Жилокову, который получил полтора года колонии за нападение на силовика, удивил его коллег, защита намерена в кратчайшие сроки обжаловать это решение. Жилоков, на иждивении которого находятся жена, четверо детей и отец, был арестован в зале суда, сообщила адвокат Зарема Казанова.

24 января 2023, 19:51

  • Военный из Ростовской области погиб на Украине

    Прапорщик Александр Куликов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Морозовского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 119 уроженцев Ростовской области.

24 января 2023, 18:55

  • ЕСПЧ назначил компенсацию в 52 тысячи евро Руслану Кутаеву за преследование в Чечне

    Суд в Чечне вынес решение по делу о хранении наркотиков против главы Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева без учета того, что признания были получены под пытками и без достоверных доказательств его вины, постановил сегодня Европейский суд по правам человека. Это одно из первых дел против России, которые рассматривались в Страсбурге без участия национального судьи, подчеркнул юрист Павел Чиков.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи