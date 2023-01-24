Житель Дагестана осужден по делу о финансировании боевиков

24 января 2023, 23:35

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Дагестана, обвиненному в переводе денег членам террористической организации.

Согласно версии обвинения, Расул Абдулкеримов перечислял денежные средства боевикам международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", которая запрещена в России.

Следствие и суд пришли к выводу, что в январе 2021 года Абдулкеримов увидел видеоролик боевиков и вступил с одним из них в переписку. Получив от собеседника реквизиты для перевода денег, мужчина с 29 января по 24 июня 2021 года перечислил на поддержку боевиков 16 тысяч 210 рублей, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Абдулкеримов признан виновным по статье о содействии террористам (1.1 ст. 205.1 УК РФ). Эта статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Расулу Абдулкеримову суд назначил 9 лет и 2 месяца строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Из карточки дела на сайте суда следует, что с мая 2022 года до 23 января 2023 года состоялось восемь заседаний по делу, а сегодня суд постановил приговор. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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