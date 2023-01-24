Суд отказался освободить Бахтияра Гаджиева

24 января 2023, 17:59

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Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ в освобождении под залог активиста Бахтияра Гаджиева, который 16-е сутки проводит голодовку в СИЗО с требованием освобождения. У Гаджиева усилились головные боли и боль в сердце, периодически он теряет сознание, рассказала его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 22 января суд в Баку, проигнорировав аргументы защиты, на месяц продлил арест Бахтияра Гаджиева, который проводит голодовку в изоляторе, требуя освобождения из-под стражи. Гаджиев обвинил руководство полиции Азербайджана в политически мотивированном преследовании. На пятнадцатые сутки голодовки в изоляторе Баку состояние активиста Бахтияра Гаджиева резко ухудшилось, сообщил его брат Вугар Гаджиев.

Бахтияр Гаджиев арестован по обвинениям, которые касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, хотя инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет тюрьмы.

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы Гаджиева на отказ в освобождении под залог. "Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ в освобождении Бахтияра Гаджиева под залог", - сообщила после заседания адвокат Ровшана Рагимли, добавив, что суд не привел какого-либо обоснования своему решению.

Гаджиев 16-е сутки продолжает голодовку с требованием своего освобождения, его состояние ухудшилось, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Бахтияр Гаджиев по сравнению с предыдущими днями еще боле ослабел, у него участились головокружения. Врач СИЗО обследовал его и указал на угрозы возникновения необратимых серьезных процессов в головном мозге. У Гаджиева усилились сердечные и головные боли. Однако в СИЗО нет аппаратов компьютерной томографии и эхокардиограммы. Бахтияр просил обратить внимание на необходимость проведения ему этих обследований. В связи с желудочными кровоизлияниями у него взяли образцы анализов крови, однако пока результатов нет", - рассказала адвокат Рагимли.

Кроме того, по ее словам, Гаджиев сообщил адвокатам, что в вечернее и ночное время часто теряет создание на короткое время. "Бахтияр Гаджиев существенно похудел. После поступления в СИЗО он похудел на более чем 12 килограммов и сейчас весит менее 73 килограммов", - отметила адвокат.

По ее словам, защита продолжит правовые шаги для изменения меры пресечения и освобождения Гаджиева из-под стражи. "Мы будем готовить новое ходатайство о переводе Бахтияра Гаджиева под домашний арест", - добавила Рагимли.

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров сообщил о росте внимания к делу Гаджиева.

"Сегодня в связи с процессом по жалобе Бахтияра Гаджиева в апелляционный суд пришли представители посольств США, Франции и Германии, а также представительства Евросоюза. Конечно, они хорошо знакомы с законами Азербайджана и знают, что судебные заседания, связанные с рассмотрением вопросов меры пресечения проходят в закрытом режиме. Тем не менее, они пришли и это было месседжем поддержки Бахтияру Гаджиеву и посылом к правительству, что международное сообщество держит это дело в центре внимания и не будет оставаться безучастным к продолжению его уголовного преследования", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе, подтвердив продолжение Гаджиевым отказа от приема пищи, указали, что он находится в медицинско-санитарной части СИЗО под наблюдением врачей.

Представители следственного органа – главного управления полиции города Баку оказались не доступны для комментариев.

Активисты обратились сегодня к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, попросив его оказать содействие в переводе под домашний арест активиста Бахтияра Гаджиева и журналиста Аваза Зейналлы, так как у них ухудшилось здоровье.

Руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки, позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. 29 декабря 2022 года Бинагадинский райсуд Баку удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста Зейналлы.

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