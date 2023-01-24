Массовое отравление школьников произошло в Ростовской области

24 января 2023, 08:24

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В Тарасовском районе 27 учеников местной школы обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции, двое были госпитализированы. Следователи отчитались о возбуждении уголовного дела.

В Тарасовском районе Ростовской области отравились 27 детей и подростков, которые являются учениками разных классов – с 1-го по 10-й.

Два школьника госпитализированы с кишечной инфекцией. По одной из версий, источником заражения могли стать два сотрудников школьного пищеблока, у которых нашли эту же инфекцию, передал 23 января Telegram-канал "Don Mash".

По версии следствия, 19-20 января ученики Тарасовской школы №2 обратились к врачам с симптомами расстройства желудочно-кишечного тракта, они жаловались на боли в животе. У некоторых детей была повышена температура тела, а также диарея.

"Следователем проведен осмотр школьной столовой, изъяты пробы пищевой продукции, смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы", – сообщило 23 января на своем сайте следственное управление СКР по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, добавило ведомство. В сообщении при этом не приведены иные подробности.

В школе №2 Роспотребнадзором была проведена проверка мест приема пищи учениками, предположительный диагноз – норовирусная инфекция. В школе проведена генеральная уборка и дезинфекция, информировала 23 января на своей странице во "ВКонтакте" администрация Тарасовского района.

На 08.24 мск 24 января на сайте Тарасовской школы №2 нет комментариев относительно массового отравления школьников.

"Кавказский узел" писал, что 23 сентября 2022 года стало известно, что шесть школьников попали в больницу в Батайске после отравления. Следователи тогда также возбудили уголовное дело.

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