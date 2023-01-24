Кубанские полицейские осуждены за превышение полномочий

24 января 2023, 04:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Два полицейских из Мостовского района приговорены к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Они признаны виновными в том, что вынудили местного жителя оговорить своего знакомого по делу о наркотиках.

Лабинский районный суд Краснодарского края вынес приговор двум бывшим сотрудникам из Мостовского района, обвиненным в превышении полномочий.

Александру Трофименко и Максиму Червонному было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий). Из приговора суда следует, что подсудимые хотели повысить показатели раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и решили сфальсифицировать доказательства сбыта наркотического средства, говорится в сообщении, опубликованном 23 января в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Полицейские заставили ранее судимого местного жителя под угрозой привлечения к уголовной ответственности оговорить своего знакомого о том, что он сбыл ему наркотики. Силовики инсценировали изъятие, составили рапорт о факте сбыта наркотиков, на основании которого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Он был приговорен судом к лишению свободы на четыре года. Приговор, однако, был отменен судов вышестоящей инстанции, а дело направлено прокурору и прекращено.

Подсудимые полностью признали вину, от дачи показаний отказались. Суд признал их виновными и приговорил к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима для каждого.

Комментариями осужденных по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 19 января в Махачкале двое полицейских были приговорены к условным срокам за то, что фальсифицировали уголовное дело о наркотиках, которое завели на местную жительницу.

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