Кассационный суд оставил в силе приговор волгоградским Свидетелям Иеговы*

24 января 2023, 03:55

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Приговор волгоградским Свидетелям Иеговы* Игорю Егозаряну, Сергею Мельнику, Вячеславу Осипову, Денису Пересунько и Валерию Рогозину оставил в силе кассационный суд в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября 2021 года суд в Волгограде приговорил к лишению свободы пятерых Свидетелей Иеговы*, признав их виновными в экстремизме. Подсудимые в последнем слове заявили о своей невиновности и просили суд оправдать их. 18 марта апелляционная инстанция не удовлетворила жалобы на приговор. В июле 2022 года суд в Волгограде обратил в собственность государства дом и земельный участок общины, пожертвованный другому религиозному объединению.

Валерий Рогозин, Сергей Мельник, Игорь Егозарян, Вячеслав Осипов и Денис Пересунько были обвинены в причастности к организации, которую суд признал экстремистской. Они настаивали, что не причастны к деятельности юридического лица, а просто исповедовали свою религию. Егозарян и Мельник получили по шесть лет колонии общего режима, Осипов и Пересунько – по шесть лет и три месяца, а Рогозин – шесть лет и пять месяцев.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил в силе приговоры Свидетелям Иеговы* из Волгограда Игорю Егозаряну, Валерию Рогозину, Сергею Мельнику и Денису Пересунько, сообщает 23 января "ОВД-Инфо"**.

Прокурор в возражении на кассационную жалобу заявил, что преступный умысел подсудимых заключался в организации деятельности запрещенной религиозной организации, а мотивом у них было желание продолжить свою деятельность, говорится в публикации на сайте, где собрана информация об уголовных делах против российских Свидетелей Иеговы*.

В карточке на сайте суда указано, что кассационную жалобу помимо Егозаряна, Мельника, Пересунько и Рогозина также подал пятый осужденный Вячеслав Осипов. Его жалоба также оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения - без изменения.

Напомним, в суде первой инстанции, по версии защиты верующих, оглашались доказательства, которые не имеют отношения ни к сути обвинений, ни к религиозным взглядам подсудимых, а религиоведческая экспертиза не разъяснила, в чем состоит вменяемый верующим экстремизм. Родные подсудимых указали, что в случае лишения свободы семьи подсудимых останутся без кормильцев.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 365 его филиалов, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Материалы о последствиях судебного решения о запрете в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.