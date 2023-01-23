Призывник из Ингушетии осужден за уклонение от службы

23 января 2023, 16:19

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Военный суд в Нальчике приговорил к году колонии-поселения жителя Ингушетии Умара Саутиева, признав его виновным в самовольном отъезде с места службы домой во время мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ была введена часть 3.1 статьи 337, предусматривающая до семи лет колонии за самовольное оставление места службы в период мобилизации. 22 января стало известно, что по этой статье осужден на год и три месяца лишения свободы году военнослужащий из Северной Осетии Тархан Мальсагов, которого суд признал виновным в самовольном отъезде из части в конце сентября 2022 года.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к году колонии-поселения военнослужащего Умара Саутиева, признав его виновным по статье 337 УК РФ. Суд пришел к выводу, что Саутиев на восемь дней оставил службу, чтобы провести время с родственниками, сообщает "Медиазона"*.

Согласно приговору, текст которого опубликован на сайте суда с обезличенными персональными данными участников дела, Умар Саутиев был призван на военную службу в мае 2022 года, а 28 сентября самовольно оставил часть, уехав домой, и вернулся к месту службы 6 октября.

"Подсудимый Саутиев виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью и в суде подтвердил, что 28 сентября 2022 г. он без уважительных причин самовольно оставил войсковую часть №, дислоцированную в <адрес>, и убыл к месту жительства семьи в <адрес> поскольку желал отдохнуть и провести время с семьей. С указанного дня он стал находиться в данном населенном пункте, где проводил время с родственниками по своему усмотрению. При этом ему было известно о том, что 21 сентября 2022 г. на территории Российской Федерации объявлена частичная мобилизация", - говорится в судебном акте.

Версию следствия подтвердили сослуживцы и отец Умара Саутиева, отмечается в документе. Ранее военнослужащий уже был приговорен за нарушение уставных взаимоотношений "к содержанию в дисциплинарной воинской части на срок 9 месяцев" и не отбыл это наказание, поэтому суд решил приговорить его к лишению свободы в колонии-поселении.

Суд обязал Саутиева отправиться к месту отбывания наказания самостоятельно, а после вступлении приговора в силу явиться в управление ФСИН по Ингушетии. "Срок отбывания Саутиеву У.А. наказания в виде лишения свободы исчислять со дня его прибытия в колонию-поселение с зачетом времени следования к месту отбывания наказания. Меру пресечения Саутиеву У.А. – наблюдение командования воинской части, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения", - постановил судья.

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