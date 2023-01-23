ФСБ рапортовала о срыве теракта на Северном Кавказе

23 января 2023, 15:29

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Задержан подозреваемый в подготовке теракта в СКФО, заявила сегодня ФСБ. Задержанный признался в подготовке нападения на полицейских, следует из опубликованного спецслужбой видео.

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта в СКФО, сообщила сегодня пресс-служба ведомства. "Предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином России преступления террористического характера, которое он планирован по заданию украинских спецслужб", - говорится в сообщении на сайте ФСБ. В каком именно регионе СКФО предотвращен теракт, ведомство не уточнило.

В доме задержанного при обыске найдены "готовые к применению средства террора", заявила спецслужба, не сообщив подробностей. "В результате опроса преступник дал признательные показания о своих противоправных намерениях. Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ", - говорится в публикации.

Часть 2 статьи 205 УК РФ (теракт) предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Статья 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) отдельного наказания не предусматривает.

Опубликованное ФСБ видео задержания размещено сегодня в телеграм-канале "Известий". На кадрах 30-секундного ролика видно, как два экипированных сотрудника ФСБ, выскочив из стоящего микроавтобуса, уложили на тротуар мужчину и держат его лицом вниз с заломленными за спину руками. "Телефон! Наручники!" – командует один из них, другой забирает телефон из рук задержанного.

Далее на видео показан сидящий в кабинете мужчина, чье лицо заретушировано. "Я был агентом украинских спецслужб. Позывной у меня был "Алехандро". По их заданию я должен был приехать в СКФО и совершить теракт в отношении сотрудников полиции. В содеянном раскаиваюсь, вину свою признаю", - монотонно говорит на видео мужчина.

"Кавказский узел" писал также, что 30 декабря 2022 года ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на Северном Кавказе по заданию украинских спецслужб. В каком регионе СКФО предотвращен теракт, ведомство тогда также не сообщило.

В октябре 2022 года ФСБ трижды сообщила о предотвращенных на Ставрополье терактах. В этих случаях дважды, по версии силовиков, были задержаны сторонники запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и один раз - сторонники украинских радикальных организаций. Среди целей предполагаемых террористов силовики называли административный объект, отдел полиции и объект транспортной инфраструктуры.

Закрытость ФСБ не позволяет проверить достоверность сообщений о предотвращенных терактах, но силовики явно заинтересованы в демонстрации важности своей работы на фоне военной операции на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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