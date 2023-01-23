23 января 2023, 11:04

Власти Ставрополя отказались от массовых гуляний на Масленицу

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Во время празднования Масленицы в Ставрополе не будет массовых гуляний. Такое решение принято по результатам опроса местных жителей, большинство из которых сочло пышные торжества неуместными на фоне проведения спецоперации на Украине, сообщил мэр  Иван Ульянченко.

По словам мэра Ставрополя Ивана Ульянченко, после того, как среди местных жителей был проведен опрос, принято решение отказаться от массовых гуляний на Масленицу.

Опрос Ульянченко проводил в своем Telegram-канале. Из его данных следует, что в опросе приняли участие 6015 человек. Респондентам предлагались два варианта ответа: "За массовые гуляния" и "За тихую масленичную неделю". За первый вариант проголосовали 22%, а за второй – 78%.

"Опрос о формате проведения Масленичной недели завершен. Большинство проголосовавших, а это 78%, считают, что не время сейчас для больших празднований. Поддерживаю мнение горожан", – написал Ульянченко 22 января в своем Telegram-канале.

Для детей на Масленицу пройдут точечные мероприятия на районных площадках города, добавил он. "По понятным причинам отказываясь от массовых гуляний, место празднику в жизни всё же оставляем", – пояснил мэр.

Масленичная неделя в текущем году будет праздноваться с 20 по 26 февраля.

"Кавказский узел" также писал, что ранее власти Ставропольского края отказались от закупки на Новый год новогодних украшений, чтобы сэкономленные средства направить на помощь участникам специальной операции на Украине. В Ставрополе также был отменен праздничный салют.

Помимо Ставропольского края от наиболее массовых торжеств по случаю Нового года также отказались, в частности, власти Ростовской области, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Изменили формат новогодних мероприятий и мэрии столиц республик СКФО: в частности, администрация Грозного отменила праздничный салют и новогодний концерт на центральной площади, а мэрия Махачкалы отказалась от праздничных фейерверков.

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Примечание:

"Жители Ростовcкой области отмечают масленицу", "Голубеву направлен призыв запретить фейерверки на время военной операции", "Мэрия Сочи проигнорировала рекомендации не тратить деньги на новогоднее оформление на фоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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