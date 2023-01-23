Отчет прокуратуры о проверке "Водоканала" вызвал скепсис у астраханцев

23 января 2023, 07:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Проверка подтвердила, что части жителей Астрахани не подается вода, а отношении "Астрводоканала" заведено административное дело, отчиталась прокуратура. "Водоканал" отделается штрафом, который оплатит деньгами из бюджета, а проблема решена не будет, прокомментировали отчет астраханцы в соцсети.

По данным прокуратуры, после проведения проверки возбуждено административное дело по статье о нарушении нормативов обеспечения жителей Астрахани коммунальными услугами (7.23 КоАП РФ).

Проверка проводилась в отношении "Астрводоканала", сообщила 20 января на своем сайте прокуратура Астраханской области.

Статья 7.23 КоАП РФ "Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами" предусматривает для должностных лиц штраф до 1000 рублей, а для юрлиц – до 10 000 рублей.

Пост о том, что после проверки в отношении "Астрводоканала" заведено административное дело, был размещен 22 января в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 125 тысяч пользователей. На 06.50 мск 23 января эта запись набрала 35 отметок с реакцией пользователей и 11 комментариев.

"И что толку? Признают виновным "Водоканал" и выпишут ему штраф, а "Водоканал" муниципальное учреждение, то есть государственное. Оплатят они сами себе штраф, и все довольны", – написал Владимир Чернобровин.

"Они даже и платить не будут", – ответил ему Андрей Брянцев.

"Андрей, по бумагам проведут, потом квитанции опубликуют, мол, вот наказал", – считает Сашко Шикунов.

"Ещё бы действительно ответственных лиц, за эту разруху наказали бы, чтобы другим чиновникам урок был", – написал Жека.

"И как всегда после проверки будет результат: "в ходе проверке было установлено, что сами астраханцы в ходе потребление воды допустили увеличенный расход воды", – предположил Андрей Брянцев в другом комментарии.

"Так дело обстоит по всей Астрахани", – заявил Алексей Горбачёв.

Некоторые другие комментаторы отметили, что несмотря на проверку прокуратуры ситуация с отсутствием подачи воды и света не изменилась.

"И тишина", – отметил Юрий Самойленко. "А воз и ныне там", – написала Марина Деева.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 06.50 мск на сайте "Астрводоканала" нет комментариев относительно сообщения прокуратуры.

Напомним, 21 января жители села Зеленга под Астраханью также пожаловались на длительную проблему с подачей воды. Сельчане пригрозили акцией протеста, если чиновники не разберутся с ситуацией. Вице-губернатор Астраханской области Олег Князев пояснил, что проблема с водоснабжением в селе существует уже несколько лет из-за судебных разбирательств между ресурсоснабжающей организацией и властями.

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