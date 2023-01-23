Волгоградские коммунисты заявили о нападении

23 января 2023, 06:36

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Представители коммунистического объединения "Пламя" сообщили о нападении, которое произошло в центре Волгограда. По их словам, к ним внедрились два "антифашиста", которые предложили провести собрание, а затем обвинили коммунистов в поддержке Киева и напали на них с ножом и перцовым пистолетом.

По словам активистов объединения, они неоднократно становились объектами нападений со стороны неких "антифашистов", которые "топтали, жгли, срывали" их "стикеры и листовки", пишет 22 января v1.ru.

В январе в организацию обратились два человека, которые пожелали вступить в нее. Они предложили провести общее собрание, причем настаивали на определенном времени и месте - в недостроенном детском плавательном бассейне в пойме реки Царица, так называемом "морятнике", сообщает "Высота 102".

По пути к месту встречи на двоих представителей "Пламени" напали упомянутые новички, причем на их куртках были нашивки "одной белогвардейской организации". "Один был вооружен ножом, другой выхватил аэрозольный перцовый пистолет. Во время сего действия "антифашисты" поинтересовались: "Почему коммунисты поддерживают Киев?" - рассказали представители объединения.

Коммунисты заявили, что предъявленные обвинения беспочвенны. В итоге в лицо одного из членов "Пламени" выстрелили из перцового пистолета, у него пострадал глаз. На место происшествия были вызваны полицейские и скорая помощь.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2021 года на активиста Владимира Тельпука, который проводил пикет с критикой президента России, напала женщина.

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