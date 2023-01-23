Туроператоры сообщили о подорожании летнего отдыха в Сочи

23 января 2023, 01:41

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Стоимость летнего отдыха в Сочи уже выросла в среднем на 15% по сравнению с 2022 годом, а с приближением курортного сезона еще будет расти, отметили туроператоры.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года Ассоциация туроператоров России сообщила, что цена на отдых в Сочи выросла на 15 процентов по сравнению с высоким сезоном 2021 года, в Анапе - на семь процентов.

Стоимость отдыха в Сочи по сравнению с 2022 годом выросла в среднем на 15%, сообщает TourDom.ru.

По данным туроператора АЛЕАН, рост цен в объектах всех категории в Сочи достаточно равномерен, но, как прогнозируется, "с ростом загрузки отелей в преддверии сезона цена на размещение также будет расти".

Аналогичные данные, на которые ссылается издание, приводит сервис бронирования Travelline. Средняя стоимость проживания в трехзвездочных отелях в текущем году уже возросла на 19,6%, в четырехзвездочных - на 15,3%, пятизвездочных - на 5,4%, но еще будет расти.

При этом зимний отдых в Сочи после новогодних праздников резко подешевел. По данным сервиса бронирования МТС Travel, цены на проживание снизились на 36%. Однако эксперты считают такое снижение временным и ожидают подорожания в феврале в дни длинных выходных с 23 по 26 февраля, пишут "Юга.ру".

По данным с начала 2022 года на конец августа Краснодарский край, по оценке губернатора Вениамина Кондратьева, посетили 11,2 миллиона туристов, что на 200 тысяч больше, чем в 2021 году.

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