Около 80 объектов культурного наследия Ингушетии переданы Джерахско-Ассинскому заповеднику

23 января 2023, 00:42

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На баланс Джейрахско-Ассинского музея-заповедника переданы 79 средневековых башен, склепов и храмов в горах Ингушетии.

Решение о передаче 79 объектов культурного наследия - средневековых башен, склепов и храмов, расположенные в горах Ингушетии в ведение Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного заповедника приняло территориальное управление Росимущества после проведенной процедуры межевания.

Переданные объекты культурного наследия относятся к XII-XVII векам. Это 33 жилые башни в Джейрахском районе, 33 наземных и полуподземных склепа, девять полубоевых и боевых башен и три храма XII века - храм-святилище Дзорах-Диела в башенном поселке замкового типа на горе Гайкомд, гаппинский храм Гурмте в Ассинской котловине и храм Маго-Ерды близ башенного поселка Маготе. Почти все переданные башни находятся в полуразрушенном, аварийном состоянии, пишет 22 января "Россия. Ингушетия".

Передачу объектов прокомментировал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "Эти башни, склепы, храмы уникальны, таких сооружений больше нигде нет. Они свидетели истории нашего народа и являются символами национальной идентичности, как язык, культура и история", - приводит его слова издание.

Ранее в своем телеграм-канале Калиматов сообщил о встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой. "Ольга Любимова порадовала нас сообщением, что к восстановлению башенного комплекса в Джейрахском районе республики будут подключены российские волонтеры культуры. Они будут помогать профессиональным археологам и реставраторам", - написал он.

Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник находится в Джейрахском районе Ингушетии, занимает 65 тысяч гектаров. На его территории - около 500 комплексов каменного зодчества - погребальные склепы, башенные комплексы, христианские и языческие святилища. Крупнейшими культурными объектами заповедника являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Таргим, Хамхи, Эгикал, говорится в сообщении на сайте заповедника.

Как писал "Кавказский узел", в январе жители Ингушетии раскритиковали видеокамеры и солнечные батареи, установленные на исторических башнях в горах. Солнечные батареи обеспечивают энергией камеры наблюдения, которые должны защитить башни от вандалов и воров, заявили в Джейрахско-Ассинском заповеднике. Наблюдение за башнями необходимо, но к этому вопросу стоило подойти профессионально, не портя их облик, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки. Управление культурного наследия Ингушетии предписало Джейрахско-Ассинскому заповеднику демонтировать оборудование.

В ноябре 2021 года специалисты восстановили более 80 средневековых построек башенного комплекса Бишт в Джейрахском районе.

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