Педагог в школьном классе. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла".

22 января 2023, 19:38

Жалобы на невыплату зарплат педагогам в Дагестане привлекли внимание властей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Начата проверка жалоб педагогов на невыплату зарплат в Гунибском районе и Бежтинском участке, сообщило сегодня Минобрнауки Дагестана. Пользователи Telegram призвали ведомство провести проверки и в других районах республики.

Минобрнауки Дагестана отчиталось сегодня о проверке информации о невыплате зарплаты педагогам. "В связи с поступившей информацией о невыплате в некоторых муниципалитетах заработной платы педагогам Министерством образования и науки Дагестана сформирована рабочая группа. Выясняются обстоятельства невыплаты", - сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Проверка идет в Гунибском районе и Бежтинском участке, отмечается в публикации. К 19.35 мск под ней размещено 10 комментариев, авторы большинства из них назвали районы, где, по их мнению, также следует провести проверки.

"В Тляратинский район", - предложил Х М. "Гергебильский тоже", - указала Патимат. "Хунзахский район тоже", - написала фатима. "Хунзахский район разберитесь", - призвал и Fredi.

"В Левашинском районе та же ситуация", - написал пользователь с ником, состоящим из двух скобок. "В Левашинском районе проверьте!!" - потребовал 0181. "Во всех районах надо провести проверки, во многих районах не выдали, даже частично за ноябрь", - пожаловалась Барият.

Ранее несколько жалоб читателей на невыплату зарплат педагогам опубликовал в своем телеграм-канале "Черновик". "В Бежтинском участке с октября педагоги не получают зарплату, учителя ради детей только работают", - привело, в частности, сегодня издание жалобу одного из читателей.

"Учителям некоторых школ Сергокалинского района не выплатили зарплату за декабрь месяц. Ещё с декабря 2021 года убрали стимулирующие выплаты", - приводится жалоба читателя в публикации издания от 10 января.

"Пожалуйста, посвятите пост невыплатам заработной платы за истекший год учителям в некоторых районах республики. В частности, в Табасаранском районе", - процитировало 7 января издание обращение одного из читателей.

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Примечание:

"Средняя зарплата в регионах СКФО превысила 42 тысячи рублей", "Чечня оказалась в хвосте рейтинга зарплат учителей", "Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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