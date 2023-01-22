Участник уличного конфликта в Краснодаре. Кадр видео из телеграм-канала "Краснодар край" https://t.me/s/krasnodarkray1/13874

22 января 2023, 17:42

Полиция начала проверку по жалобе на избиение за прическу в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

По заявлению об избиении прохожим двух девушек на улице в Краснодаре начата проверка, сообщили в полиции. Поводом для конфликта стала прическа девушки, рассказала одна из пострадавших.

Инцидент произошел 20 января на улице Ставропольской. По словам девушки, они с подругой гуляли, и прохожий сделал ее подруге замечание из-за ее неформальной прически. Девушки ответили прохожему и прошли мимо, но мужчина, недовольный их ответом, подбежал к девушке с прической-"ирокезом" и начал избивать ее руками и грубо оттолкнул ее подругу. Находившиеся рядом мужчины остановили нападавшего. У девушек остались следы побоев, пострадавшие обратились с заявлением в полицию, сообщает сегодня "Кубань 24".

"По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента", - приводятся в публикации слова врио начальника пресс-службы УМВД по Краснодару Алены Вознюк.

Это сообщение с комментарием Алены Вознюк опубликовано сегодня в телеграм-канале "Чп Краснодара и края", на который подписаны 49,7 тысячи пользователей. Репост этой публикации анонимного телеграм-канала сделан в официальном телеграм-канале полиции Краснодара.

Версия подруги пострадавшей размещена сегодня в телеграм-канале "Краснодар край", на который подписаны 96,5 тысячи пользователей. В публикации подчеркивается, что информация прислана подписчицей.

"Мужчина" пристал к прическе девушки. Мол, не нравится, как выглядит, и, с его слов, она его напугала. Мы были в шоке с такого поворота. Спросила «Дебил, что ли?». Он посмеялся, а через пару минут подбежал и начал её избивать. Спасибо всем мужчинам, оказавшимся рядом, кто помогал… У меня побои, синяки, но нет времени на больницы, работаю. Заявление написали", - говорится в сообщении.

Пострадавшая девушка. Кадр видео из телеграм-канала "Краснодар край" https://t.me/s/krasnodarkray1/13874Публикация проиллюстрирована видеозаписью инцидента, состоящей из двух видеороликов. В кадре видны две идущие девушки и слышен окрик издали: "Кто дебил? Э, стой, иди сюда! Кто дебил?". После этого к одной из девушек сзади подбегает мужчина и бьет ее, а ее спутницу отталкивает, сопровождая свои действия нецензурной бранью. За кадром слышен вскрик, после этого видно, что девушка с прической-"ирокезом" лежит на земле.

Мужчина поднимает ее, продолжая требовать ответа на свои вопросы. К нему подбегают несколько человек и оттаскивают его в сторону от девушек, адресуя ему нецензурные реплики. Девушка при этом не держится на ногах, и, когда напавший отпускает ее, садится на тротуар.

Мужчина продолжает возмущаться словами девушки, но от рукоприкладства уже воздерживается. "Какой ты мужик, если на девочку руку поднимаешь", - возмущенно говорит ему спутница сидящей на земле девушки с "ирокезом". "Кавказский узел" не публикует описанное видео, ограничиваясь скриншотом, из-за содержащейся в роликах нецензурной брани.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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