Кодекс административных правонарушений России. Фото: пресс-служба прокуратуры РФ https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_sibfo/activity/legal-education/explain?item=62149294

22 января 2023, 08:28

Новороссиец заподозрен в дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики составили в отношении жителя Новороссийска Степана Косолапова протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России, дело передано в суд.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Издание "Кавказ. Реалии"* обратило внимание на то, что силовики в Новороссийске составили протокол по статье о дискредитации армии в отношении местного жители Степана Косолапова. За что именно был составлен протокол, а также других подробностей по делу издание не привело.

В карточке на сайте Октябрьского суда Новороссийска указано, что протокол в отношении Косолапова составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Дело поступило в суд 16 января, судебные заседания по нему еще не проводились. Другой информации на сайте суда по делу в отношении Касолапова не приведено.

Комментариев от Степана Косолапова или его представителей не поступало.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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