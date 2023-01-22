Противник мобилизации оштрафован в Волгограде

22 января 2023, 07:31

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Суд в Волгограде оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Андрея Смирнова, признав, что надпись на плакате, который был у него во время пикета, дискредитировала проведение мобилизации, а также вооруженные силы России.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, её регламентирует статья 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. После этого жителей России, в том числе в СКФО и ЮФО, стали преследовать по этой статье, в том числе за комментарии в соцсетях и пацифистские акции. Так, 20 января стало известно, что на 30 тысяч рублей был оштрафован житель Волжского Вячеслав Толстоноженко.

Дзержинский районный суд Волгограда оштрафовал местного жителя Андрея Смирнова, который провел пацифистскую акцию. Силовики сочли надпись на его плакате дискредитирующей военных, сообщил 21 января "Волгоград Онлайн".

По версии следствия, 17 января Смирнов вышел на пикет в Волгограде возле памятника "Т-34". У него был плакат, который содержал надпись, дискредитирующую процессы, связанные с мобилизацией, а также вооруженные силы России.

"На основании части 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях гражданин С. признан виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", – сообщил на своем сайте Дзержинский районный суд Волгограда.

Комментариев от Андрея Смирнова или его представителей относительно решения суда не поступало.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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